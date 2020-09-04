Мозговая о протестах звезд из-за запрета концертов: устроили "шапито" возле Кабмина

Украинский продюсер Алена Мозговая высказалась о протестах, которые устроили под Кабмином звезды представители музыкальной индустрии 3 сентября.

Мозговая раскритиковала участников акции "Нас не слышат" и отметила, что большинство из них могли бы самостоятельно поинтересоваться у нынешней власти о запрете концертов и музыкальных мероприятий. Пост опубликован на личной странице Facebook.

Также протесты она назвала "шапито", "манипуляцией и трэшем".

Продюсер возмутилась из-за протестов звезд в Украине. Facebook Алены Мозговой

"А зачем эти манипуляции и трэш? Шапито во всем! Граждане артисты, так вы же за него агитировали и голосовали! Вы пели на его "праздниках"! Зачем эти возмущения из-за "индустрии", которая умирает? Просто задайте вопрос в лоб или в глаза, или еще как-то! Бл*, они митинги строят возле Кабмина! Нах*ра?" – высказалась продюсер.

Напомним, ранее украинская певица Оля Полякова возмутилась, что ее концерт 1 сентября в Белой Церкви отменили, а в то время в Киеве выступал российский певец Jony без соблюдения правил безопасности. Также артистку поддержала Alyona Alyona и записала видеообращение к власти, в котором попросила создать план выхода из кризиса для музыкальной индустрии.

Оля Полякова на акции протеста возле Кабмина. Пресс-служба

По этой причине украинские звезды и деятели музыкальной индустрии пришли под здание Кабмина с акцией протеста под названием "Нас не слышат". Артисты выступили против выборочных карантинных ограничений и дискриминации организаторов концертов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продлили карантин до 1 ноября. Из-за ухудшения ситуации на территории страны во всех без исключения регионах независимо от уровня эпидемической опасности, начиная с "зеленого" и дальше запрещено проведение дискотек, концертов и работу ночных клубов.