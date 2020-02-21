MOZGI рассказали о самых смелых эротических фантазиях

Популярная украинская группа MOZGI, лидером которой является шоумен Потап (Алексей Потапенко) презентовали клип на пеню "Девчонка", где весьма откровенно спели о своих вторых половинках и личных отношениях. Артисты также поделились своими смелыми фантазиями.

Так, в новом клипе участники MOZGI меняются местами с девушками, становясь представителями "женских профессий", а те, в свою очередь, выполняют "мужскую работу". Идею для видео группе подсказали их фанаты в соцсетях. Ролик опубликован на канале группы в YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Пресс-служба MOZGI

С изданием OBOZREVATEL участники группы Потап, Позитив (солист "Время и стекло" Алексей Завгородний) и Дядя Вадя (Вадим Федоров) поделились своими смелыми личными фантазиями.

"В своей смелой фантазии я бы клонировал любимую женщину и занялся бы любовью втроем", – удивил признанием Позитив.

Пресс-служба группы MOZGI

Потап, в свою очередь, отметил, что большинство его пикантных фантазий уже воплотились в жизнь.

"К счастью, много фантазий уже воплотилось – за это спасибо нашим девушкам и женам, которые с нами на одной волне. А то, что еще не сбылось, рассказывать не хочется, чтоб не отпугнуть. Главное, что основное направление не поменялось – мы любим своих любимых женщин", – рассказал шоумен.

Пресс-служба группы MOZGI

Дядя Вадя отметил, что просто хотел бы попробовать что-то новенькое в отношениях в необычных костюмах.

Как сообщал OBOZREVATEL. исполнители Потап и Настя Каменских после своей громкой свадьбы спровоцировали разговоры о ребенке на вокальном шоу "Голос".

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