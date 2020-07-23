MOZGI презентовали откровенный клип на трек, который "взорвал" TikTok

Популярная украинская группа MOZGI выпустила откровенный клип к песне Chica Bamboni, которая ранее "взорвала" социальную сеть TikTok.

Ролик опубликован на официальном YouTube-канале группы. Незадолго до этого MOZGI запустили челлендж в TikTok, где под биты нового трека демонстрировали простые танцевальные движения. Видео челленджа собрало более 30 млн просмотров. Об этом изданию OBOZREVATEL сообщила пресс-служба группы (смотрите клип в конце новости).

В новом клипе от режиссера Алана Бадоева участники бэнда MOZGI Потап, Позитив и Дядя Вадя предстали в образах бруталов и хулиганов шоу-бизнеса. Пикантности ролику прибавили сексуальные танцовщицы.

Кадр из клипа Chica Bamboni (MOZGI) Пресс-служба MOZGI

"Мы хотели обновить не только аудио-, но и видео-MOZGI. И когда культовый режиссер Алан Бадоев услышал трек, то очень прикололся! Алан – это гениальность и фантастика, режиссер со своим стилем, характером съемки и подходом к режиссуре. Он тонко прочувствовал нас как персонажей и показал в клипе классных брутальных чуваков, которые оценивают, взаимодействуют, кайфуют и танцуют с сhica-ми", – рассказали участники коллектива.

Как снимался клип Chica Bamboni Пресс-служба MOZGI

Кадр из клипа Chica Bamboni Пресс-служба MOZGI

Кадр из клипа Chica Bamboni Пресс-служба MOZGI

Отметим, что ранее в сеть слили откровенное фото фронтмена группы MOZGI Потапа со стриптизершей. Как выяснилось позже, кадр был зафиксирован во время съемок клипа Chica Bamboni.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции Украины отметил государственными наградами ряд певцов, ученых, военных, деятелей культуры и других. В частности, звание заслуженного артиста Украины получил Потап.