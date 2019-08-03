"Моя Россия сидит в тюрьме!" Популярный российский музыкант спел о мертвом Путине и Украине

Вокалист рок-группы "Порнофильмы" Владимир Котляров выпустил песню "Все пройдет", жестко критикующую путинский режим в России и недавние разгоны мирных протестов в нескольких городах страны.

Акустическую версию композиции, исполненную в одиночку, россиянин опубликовал на YouTube-странице своей группы (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

"Уже каждый понимает, что Россия с каждой новой наглой выходкой гопников, узурпировавших власть, еще глубже проваливается на дно", – сказано в подписи к видео.

Владимир Котляров Скрин видео

Отметим, идея песни – показать, что ничего не является вечным, в том числе и нынешняя ситуация в РФ.

В тексте есть намек на главу страны Владимира Путина: "В одиночестве в морге вчерашний диктатор, а теперь – просто мертвый старик".

Кроме того, есть упоминание об оккупированных украинских территориях, Севастополе, Донецке и Луганске, которые также "пройдут".

Далее приводим отрывок из песни:

Это точно пройдет! С пакетом мокрым на голове С электрометками на руке Моя Россия сидит в тюрьме Но верь же мне Это пройдет!

Какой же черный нам выпал век А мне мерещится вдалеке Былой надежды забытый свет Так верь же мне Это точно пройдет...

Владимир Котляров КП

"Иногда мне становится страшно от мыслей, что это никогда не закончится: нечисть никогда не покинет административных кабинетов, большей части населения нет до этого дела, оно просто пытается как-то выжить.

Но все-таки важно помнить – не бывает ничего вечного: и режимы меняются, и диктаторы умирают, как и все люди, и в след за самыми смутными временами всегда наступает оттепель", – пояснил Котляров идею.

Скриншот

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