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"Моя Россия сидит в тюрьме!" Популярный российский музыкант спел о мертвом Путине и Украине

2.5т Читать материал на украинском

Вокалист рок-группы "Порнофильмы" Владимир Котляров выпустил песню "Все пройдет", жестко критикующую путинский режим в России и недавние разгоны мирных протестов в нескольких городах страны.

Акустическую версию композиции, исполненную в одиночку, россиянин опубликовал на YouTube-странице своей группы (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

"Уже каждый понимает, что Россия с каждой новой наглой выходкой гопников, узурпировавших власть, еще глубже проваливается на дно", – сказано в подписи к видео.

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Владимир Котляров

Владимир Котляров

Скрин видео

Отметим, идея песни – показать, что ничего не является вечным, в том числе и нынешняя ситуация в РФ.

В тексте есть намек на главу страны Владимира Путина: "В одиночестве в морге вчерашний диктатор, а теперь – просто мертвый старик".

Кроме того, есть упоминание об оккупированных украинских территориях, Севастополе, Донецке и Луганске, которые также "пройдут".

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Далее приводим отрывок из песни:

Это точно пройдет! С пакетом мокрым на голове С электрометками на руке Моя Россия сидит в тюрьме Но верь же мне Это пройдет!

Какой же черный нам выпал век А мне мерещится вдалеке Былой надежды забытый свет Так верь же мне Это точно пройдет...

Владимир Котляров

Владимир Котляров

КП

"Иногда мне становится страшно от мыслей, что это никогда не закончится: нечисть никогда не покинет административных кабинетов, большей части населения нет до этого дела, оно просто пытается как-то выжить.

Но все-таки важно помнить – не бывает ничего вечного: и режимы меняются, и диктаторы умирают, как и все люди, и в след за самыми смутными временами всегда наступает оттепель", – пояснил Котляров идею.

"Моя Россия сидит в тюрьме!" Популярный российский музыкант спел о мертвом Путине и Украине

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.

  • В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту.

  • 28 июля Навальный был госпитализирован с диагнозом "острая аллергическая реакция". Посетившая его врач-офтальмолог Анастасия Васильева выразила убеждение, что настоящая причина его болезни – в действии "неопределенных химических веществ".

  • В Совете Европы осудили Россию за массовые задержания и жестокий разгон митинга.

  • МИД Украины назвало РФ страной-изгоем за насилие над участниками мирного протеста.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
музыка протест Украина видео Новости России
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hunt andres
hunt andres
"В одиночестве в морге вчерашний диктатор, а теперь – просто мертвый старик". Вообще-то, это в Владимире Ульянове:-)))
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Это просто городской сумасшедший! Кто то ещё слышал про эту "порнофильмы"???
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Popovych Zinaida
Popovych Zinaida
Пробуджується...
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Popovych Zinaida, Этим баранам бесполезно петь, кричать, верещать, говорить Это же ватники и коллорады. А коллорады не излечимы. Этих нелюдей надо загнать в одну резервуацию, обгородить, как карантийных, и пусть там дальше ходят срать на улицу. И не в коем случае от туда не выпускать, они заразные.
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