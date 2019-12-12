Мовою жестів: Зеленська вперше публічно звернулася до українців. Відео

Первая леди Украины Елена Зеленская впервые обратилась к украинцам. Так, она записала видеообращение, в котором говорила на языке жестов.

Ролик опубликован на официальном Youtube-канале Офиса президента Украины. (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Елена Зеленская Скриншот из видео

"Мои сердечные поздравления украинским дефлимпийцам. К сожалению, сегодня я не могу быть рядом с вами, поэтому я решила записать это видео. Я желаю вам побед и высоких результатов на зимней Дефлимпиаде. Искренне восхищаюсь тем, что вы делаете для Украины, поскольку то, как вы презентуете нашу страну на мировых спортивных аренах - это престиж страны. Буду болеть за вас. Возвращайтесь с победами", - сказала Зеленская.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно украинская журналистка подробно разобрала образы Зеленской во время ее визита в Литву и Эстонию.

Одним из выгоднейших с точки зрения стиля наряда оказался ансамбль из бежевого пальто, блузки и брюк. Как стало известно в сети, верхняя одежда стоит 30 тысяч гривен.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!