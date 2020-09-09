Моргенштерн внезапно получил премию "Женщина года": разгорелся скандал

Елена Кордунова Люди 10:27, 9.09.2020 Обновлено: 10:46, 9.09.2020

Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) получил премию "Женщина года" от глянцевого журнала Moda Topical. После награждения музыкант швырнул подаренный букет в журналистов.

Инцидент вызвал волну критики в сети и у других артистов. В частности, телеведущая Ксения Бородина раскритиковала решение организаторов и вынудила Моргенштерна покинуть церемонию. Об этом сообщил Telegram-канал Super (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, за наградой 22-летний музыкант явился в шелковом халате, меховой накидке и широкополой шляпе.

Моргенштерн стал "Женщиной года" в России .
Instagram Felix Grozdanov

"Я оделся в женщину, потому что люблю веселиться, спасибо!" – заявил со сцены Моргенштерн.

В свою очередь, телеведущая Ксения Бородина высказалась, что "не хочет просыпаться в этом мире, где "Женщиной года" становится Моргенштерн".

"У нас что, бабы на Руси перевелись?" – возмутилась она.

В ответ рэпер показал ей статуэтку и ушел из зала. В сети также были возмущены вручением женской премии скандальному рэперу.

В сети раскритиковали рэпера.
Instagram Felix Grozdanov
Пользователи сети раскритиковали награждение музыканта.
Instagram Felix Grozdanov
В сети возмутились из-за вручения премии "Женщина года" Моргенштерну.
Instagram Моргенштерна
Вручение премии "Женщина года" Моргенштерну вызвало волну критики.
Instagram Моргенштерна

"Это что вообще за пи**ец в нашей стране продвигают? Больше, видимо, нечем удивить..." – раскритиковали премию пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские рэперы Элджей и Моргенштерн представили клип на совместный трек Lollipop. Фанаты обвинили музыкантов в плагиате хита "Песенка" группы "Руки Вверх".

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