Моргенштерн после проблем со здоровьем решил сдать анализы на ВИЧ и гепатит

Скандальный певец Алишер Моргенштерн, известный своими любовными похождениями, был вынужден сдать анализы на наличие ВИЧ-инфекции и гепатита.

Об этом артист рассказал поклонникам в Сторис своего Инстаграм.

Новости Моргенштерн оказался болен

Господа, мне только что пришли анализы. И у меня нет ВИЧ, нет гепатита, ни*уя нет!", - радостно закричал певец.

Он добавил, что здоров, поэтому предложил поклонницам продолжить интимные утехи.

"I am health (я здоров - ред). Девочки, продолжаем секс", - написал Алишер.

Ранее Моргенштерн рассказал всем о своих проблемах с психикой.

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