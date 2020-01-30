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30 января • обновлено в 08:39
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Моргенштерн после проблем со здоровьем решил сдать анализы на ВИЧ и гепатит

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Скандальный певец Алишер Моргенштерн, известный своими любовными похождениями, был вынужден сдать анализы на наличие ВИЧ-инфекции и гепатита.

Об этом артист рассказал поклонникам в Сторис своего Инстаграм.

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Моргенштерн оказался болен

Господа, мне только что пришли анализы. И у меня нет ВИЧ, нет гепатита, ни*уя нет!", - радостно закричал певец.

Он добавил, что здоров, поэтому предложил поклонницам продолжить интимные утехи.

Моргенштерн после проблем со здоровьем решил сдать анализы на ВИЧ и гепатит

"I am health (я здоров - ред). Девочки, продолжаем секс", - написал Алишер.

Моргенштерн после проблем со здоровьем решил сдать анализы на ВИЧ и гепатит

Ранее Моргенштерн рассказал всем о своих проблемах с психикой.

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