Моргенштерн побил рекорд Оксимирона и вызвал восхищение

Скандальный российский исполнитель Алишер Моргенштерн (Morgenshtern) появился на шоу "Вечерний Ургант", где удивил людей своим поведением.
Он на удивление воздерживался от ругательств и пил много воды.
Отмечается, что исполнитель пришел на программу вместе со своим продюсером Славой Марлоу, традиционно спел вместе с Иваном Ургантом.
В ходе эфира Алишер часто тянулся к чашке с водой, вследствие чего нарвался на сравнение с Мироном Федоровым (Oxxxymiron), который в 2015 году стал негласным рекордсменом по количеству выпитой воды.
Оксимирон у Урганта
Моргенштерн тоже часто тянется к воде, в частности, на 2:39 и 4:32 видео:
Поклонники шутят по этому поводу и интересуются, как в кружку могло поместиться столько воды:
Кроме того, удивились, как Алишер, известный своим невоспитанным поведением и руганью, смог удержаться от нецензурной лексики во время эфира, - восхищение по этому поводу поддержали тысячи человек.
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