Моргенштерн побил рекорд Оксимирона и вызвал восхищение

Скандальный российский исполнитель Алишер Моргенштерн (Morgenshtern) появился на шоу "Вечерний Ургант", где удивил людей своим поведением.

Он на удивление воздерживался от ругательств и пил много воды.

Отмечается, что исполнитель пришел на программу вместе со своим продюсером Славой Марлоу, традиционно спел вместе с Иваном Ургантом.

В ходе эфира Алишер часто тянулся к чашке с водой, вследствие чего нарвался на сравнение с Мироном Федоровым (Oxxxymiron), который в 2015 году стал негласным рекордсменом по количеству выпитой воды.

Оксимирон у Урганта

Моргенштерн тоже часто тянется к воде, в частности, на 2:39 и 4:32 видео:

Поклонники шутят по этому поводу и интересуются, как в кружку могло поместиться столько воды:

Кроме того, удивились, как Алишер, известный своим невоспитанным поведением и руганью, смог удержаться от нецензурной лексики во время эфира, - восхищение по этому поводу поддержали тысячи человек.

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