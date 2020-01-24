Моргенштерн оказался болен

Российский хип-хоп исполнитель Алишер Моргенштерн рассказал о своих проблемах с психикой, в связи с чем он употребляет алкогольные напитки.

В сторис своего Instagram-аккаунта Morgenstern заявил, что в те моменты, когда ему удается уснуть трезвым, его беспокоят сонный паралич и галлюцинации.

"Я когда засыпаю трезвый, я начинаю видеть сон, потом все это переходит в сонный паралич. Неприятная ху*ня. А потом, как паралич отпускает, я открываю глаза и всюду вижу галлюцинации", - уверяет артист.

По его словам, подобное состояние может длиться несколько минут, во время которых Моргенштерн наблюдает фигуру животного.

"Примерно еще минут 5-10. То есть, я смотрю на стену, я вижу как что-то там или мультики какие-то…сегодня я видел какую-то тварь неприятную, типа рептилию…которую еб*шат вот так, и типа глаза закроешь – ты все равно ее видишь…посмотришь в другое место, а она все равно там. Она двигается, она больше становится", - сказал музыкант, подчеркнув, что вышеуказанные проблемы являются причиной его алкоголизма.

Ранее Моргенштерну последовал ряд угроз от Николая Баскова на шоу Максима Галкина.

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