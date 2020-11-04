Скандальный российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) заявил, что не лезет в политику и предпочитает заниматься исключительно своей жизнью.

Так, по словам артиста, несмотря на то, что он раньше считал себя оппозиционером, сейчас ему все равно на действия власти и их влиянии на общество. Аргументируя свою позицию, Моргенштерн заявил, когда-то верил в справедливость и равенство, а потом "понял, что с миром абсолютно бесполезно бороться" и, чтобы жить, нужно "просто принимать все". К слову, в своей речи рэпер также назвал президента РФ Владимира Путина "красавчиком". Об этом шла речь в интервью для программы "вДудь" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Рэпер Моргенштерн скриншот с видео

"Ну бля*ь, я не лезу в политику, мне она до пи*ды, если честно. У нас это настолько темный и грязный мир, что я буду сторониться, не хочу влезать. Там не работают человеческие отношения... Я был оппозиционером, а сейчас говорю, что Путин красавчик. Раньше я верил в справедливость. В то, что все должны быть равны, честны, все должно быть по закону. А потом понял, что с миром бесполезно бороться, в этом нет никакого смысла. Чтобы жить, есть всего 1 способ – просто принимать все. Если что-то как-то работает – оно так и работает. Я перестал делить мир для себя на "хорошо" и "плохо". Если что-то происходит – значит оно происходит. Я занимаюсь своей жизнью, а на жизни других людей и общества в целом, мне, увы, дорогие господа, до пи*ды. Я стал еб*ной терпилой", – заявил Моргенштерн.

Комментируя конкретные слова "Путин – красавчик", рэпер объяснил: он высказывается так не потому, что президент "сделал что-то для страны крутое или отлично правит", а потому что он просто считает его "мощным мужиком".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальный рэпер и блогер Алишер Моргенштерн попал в рейтинг "30 самых перспективных россиян до 30 лет" по версии издания Forbes. Он занял первое место в категории "Музыка", тем самым став успешным молодым музыкантом России.