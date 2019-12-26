"Моральное уродство не лечится": близких Завортнюк взбесили слухи об актрисе в росСМИ

Родственники российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая больна раком, написали гневное обращение к росСМИ.

На странице поддержки актрисы в Instagram близкие опубликовали пост, в котором обрушились с критикой на журналистов одного из порталов, которые написали о том, что у Заворотнюк якобы нет рака и она "танцует на шесте".

Анастасия Заворотнюк eg.ru

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"Таким, как вы, не подают руки. С такими, как вы, стыдно общаться, работать, даже просто быть знакомым. После таких, как вы, хочется продезинфицировать помещение. Жаль, что моральное уродство не лечится. И вот такое бесполезное существо, не научившееся ничему, кроме как нечленораздельно мычать из кустов, обитает где-то рядом с нами. Пусть в новом году воздастся по заслугам", — говорится в сообщении.

Instagram @podderzhka_azavorotnyuk

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