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26 декабря • обновлено в 15:33
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"Моральное уродство не лечится": близких Завортнюк взбесили слухи об актрисе в росСМИ

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Родственники российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая больна раком, написали гневное обращение к росСМИ.

На странице поддержки актрисы в Instagram близкие опубликовали пост, в котором обрушились с критикой на журналистов одного из порталов, которые написали о том, что у Заворотнюк якобы нет рака и она "танцует на шесте".

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

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"Таким, как вы, не подают руки. С такими, как вы, стыдно общаться, работать, даже просто быть знакомым. После таких, как вы, хочется продезинфицировать помещение. Жаль, что моральное уродство не лечится. И вот такое бесполезное существо, не научившееся ничему, кроме как нечленораздельно мычать из кустов, обитает где-то рядом с нами. Пусть в новом году воздастся по заслугам", говорится в сообщении.

"Моральное уродство не лечится": близких Завортнюк взбесили слухи об актрисе в росСМИ

Instagram @podderzhka_azavorotnyuk

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Автор
Анна Михно
Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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