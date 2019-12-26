"Моральное уродство не лечится": близких Завортнюк взбесили слухи об актрисе в росСМИ

Родственники российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая больна раком, написали гневное обращение к росСМИ.
На странице поддержки актрисы в Instagram близкие опубликовали пост, в котором обрушились с критикой на журналистов одного из порталов, которые написали о том, что у Заворотнюк якобы нет рака и она "танцует на шесте".
Анастасия Заворотнюк
eg.ru
"Таким, как вы, не подают руки. С такими, как вы, стыдно общаться, работать, даже просто быть знакомым. После таких, как вы, хочется продезинфицировать помещение. Жаль, что моральное уродство не лечится. И вот такое бесполезное существо, не научившееся ничему, кроме как нечленораздельно мычать из кустов, обитает где-то рядом с нами. Пусть в новом году воздастся по заслугам", — говорится в сообщении.
Instagram @podderzhka_azavorotnyuk
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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