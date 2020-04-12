Монсеррат Кабалье могло быть 87: какой была легенда оперы в молодости
Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье 12 апреля могла бы отметить свое 87-летие. Она умерла в больнице 6 октября 2018 года в Барселоне в возрасте 85 лет.
Ко дню рождения ушедшей оперной дивы OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как Монсеррат Кабалье выглядела в молодости и как менялась на протяжении всей ее жизни.
Монсеррат Кабалье (настоящее имя Мария де Монсеррат Вивиана Консепсьон Кабалье-и-Фолк) родилась 12 апреля 1933 года в Барселоне.
Она прославилась своей техникой бельканто и ролями в классических итальянских операх Пуччини, Беллини и Доницетти.
Монсеррат Кабалье исполняла самые разнообразные партии – от Памины до Изольды, от Эльвиры до Турандот. Также оперная дива известна по совместному альбому с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри – Barcelona (1988).
Многих интересовал вопрос, в чем секрет голоса Монсеррат, ведь с годами он оставался таким же звонким и тонким, как и в момент пика ее популярности, когда певице было 32.
Она не скрывала, что делала для этого специальную дыхательную гимнастику, которой ее научили еще в консерватории. Для этого певице, помимо основных репетиций, необходимо было уделять по два часа в день.
В молодости Кабалье попала в автокатастрофу и после полученной травмы головы стала стремительно набирать вес. Так, в ее мозге отключились рецепторы, которые отвечают за липидный обмен.
Сама Монсеррат объясняла это так: когда она выпивала стакан воды, организм реагировал на него так, будто она съела кусок пирога.
Последние десять лет Монсеррат Кабалье передвигалась с помощью костылей или инвалидной коляски. После автомобильной аварии в 2002 году у нее появились проблемы с ногами.
Легенда оперы умерла в больнице 6 октября 2018 года в Барселоне в возрасте 85 лет.
Незадолго до смерти, в июне 2018 года Монсеррат Кабалье побывала на шоу "Вечерний Ургант" в Москве. Вот как она выглядела:
А в свой последний день рождения, 12 апреля 2018 года певица приезжала в Киев. Поздравления Монсеррат Кабалье адресовали многие известные украинцы.
Так, для оперной дивы спела украинская легенда Нина Матвиенко, а ведущая Екатерина Осадчая поздравила Монсеррат с юбилеем и научила петь "Многая літа". Видео последнего приезда легенды в Киев смотрите тут.
Как писал ранее OBOZREVATEL, жизнь знаменитой артистки была столь же необычной, как и ее голос. Читайте о самых удивительных фактах о мировой легенде.