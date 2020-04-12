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12 апреля • обновлено в 12:12
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Монсеррат Кабалье могло быть 87: какой была легенда оперы в молодости

1.7т
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Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье 12 апреля могла бы отметить свое 87-летие. Она умерла в больнице 6 октября 2018 года в Барселоне в возрасте 85 лет.

Ко дню рождения ушедшей оперной дивы OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как Монсеррат Кабалье выглядела в молодости и как менялась на протяжении всей ее жизни.

Монсеррат Кабалье

Монсеррат Кабалье

Getty Images

Монсеррат Кабалье (настоящее имя Мария де Монсеррат Вивиана Консепсьон Кабалье-и-Фолк) родилась 12 апреля 1933 года в Барселоне.

Она прославилась своей техникой бельканто и ролями в классических итальянских операх Пуччини, Беллини и Доницетти.

Монсеррат Кабалье исполняла самые разнообразные партии – от Памины до Изольды, от Эльвиры до Турандот. Также оперная дива известна по совместному альбому с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри – Barcelona (1988).

Монсеррат Кабалье и Фредди Меркьюри

Монсеррат Кабалье и Фредди Меркьюри

Getty Images

Многих интересовал вопрос, в чем секрет голоса Монсеррат, ведь с годами он оставался таким же звонким и тонким, как и в момент пика ее популярности, когда певице было 32.

Она не скрывала, что делала для этого специальную дыхательную гимнастику, которой ее научили еще в консерватории. Для этого певице, помимо основных репетиций, необходимо было уделять по два часа в день.

Монсеррат Кабалье в молодости

Монсеррат Кабалье в молодости

wikipedia.org

Монсеррат Кабалье в молодости

Монсеррат Кабалье в молодости

Getty Images

Монсеррат Кабалье в молодости

Монсеррат Кабалье в молодости

Getty Images

В молодости Кабалье попала в автокатастрофу и после полученной травмы головы стала стремительно набирать вес. Так, в ее мозге отключились рецепторы, которые отвечают за липидный обмен.

Сама Монсеррат объясняла это так: когда она выпивала стакан воды, организм реагировал на него так, будто она съела кусок пирога.

Монсеррат Кабалье в молодости

Монсеррат Кабалье в молодости

EAST NEWS

Монсеррат Кабалье с мужем и сыном в Милане, 1971 год

Монсеррат Кабалье с мужем и сыном в Милане, 1971 год

wikipedia.org

Монсеррат Кабалье с мужем

Монсеррат Кабалье с мужем

Getty Images

Последние десять лет Монсеррат Кабалье передвигалась с помощью костылей или инвалидной коляски. После автомобильной аварии в 2002 году у нее появились проблемы с ногами.

Легенда оперы умерла в больнице 6 октября 2018 года в Барселоне в возрасте 85 лет.

Незадолго до смерти, в июне 2018 года Монсеррат Кабалье побывала на шоу "Вечерний Ургант" в Москве. Вот как она выглядела:

А в свой последний день рождения, 12 апреля 2018 года певица приезжала в Киев. Поздравления Монсеррат Кабалье адресовали многие известные украинцы.

Так, для оперной дивы спела украинская легенда Нина Матвиенко, а ведущая Екатерина Осадчая поздравила Монсеррат с юбилеем и научила петь "Многая літа". Видео последнего приезда легенды в Киев смотрите тут.

Монсеррат Кабалье в Украине

Монсеррат Кабалье в Украине

Getty Images

Как писал ранее OBOZREVATEL, жизнь знаменитой артистки была столь же необычной, как и ее голос. Читайте о самых удивительных фактах о мировой легенде.

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Автор
Алина Мельник
Тема
Блог шоубиз
Место
Испания
Теги
день рождения музыка люди шоу-бизнес шоу
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