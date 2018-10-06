Монсеррат Кабалье и Украина: видео последнего приезда умершей легенды

Всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье последний раз приезжала в Украину в апреле 2018 года. Здесь исполнительница отпраздновала свой 85-й день рождения.

Певицу приветствовали в одном из столичных пятизвездочных отелей. Прилетела она вместе со своей семьей - дочкой Монсе и 6-летней внучкой Даниэлой.

Новости СМИ сообщили о госпитализации певицы Монсеррат Кабалье

Оперную диву поздравили традиционным украинским караваем и белыми розами. Тогда поздравления растрогали звезду до слез. В честь дня рождения певицы была организованна вечеринка, на которую пришли звезды украинского шоу-бизнеса, в частности, Екатерина Осадчая, Нина Матвиенко, Камалия и другие. А Злата Огневич даже спела на празднике.

Отметим, что последние 10 лет жизни Монсеррат Кабалье передвигалась с помощью костылей или инвалидной коляски. После автокатастрофы в 2002-м у нее проблемы с ногами.

Концерт оперной дивы состоялся в Киеве в дворце "Украина" 14 апреля. Звезда провела весь вечер на сцене и исполнила несколько коротких арий.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Барселоне на 86-м году жизни умерла оперная певица Монсеррат Кабалье. Как известно, Кабалье много лет страдала от проблем с желчным пузырем.