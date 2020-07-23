Монике Левински – 47: как сложилась жизнь самой скандальной любовницы мира

В четверг, 23 июля свой день рождения отмечает "самая скандальная любовница мира" Моника Левински, которая прославилась после знаменитого американского секс-скандала с президентом Биллом Клинтоном. Ей исполнилось 47 лет.

Почти 22 года назад Моника Левински оказалась, сама того не желая, одной из самых известных женщин в мире. Тогда в прессе появились подробности ее романа с американским президентом Клинтоном, а также обнародованы интимные детали. Этот скандал, закончившийся судебным разбирательством, серьезно повлиял на дальнейшую биографию и Моники Левински, и Билла Клинтона, и его супруги Клинтона – Хиллари Клинтон. OBOZREVATEL решил вспомнить, что тогда произошло и как живет сейчас Моника Левински.

Моника Левински и Билл Клинтон Википедия

Американская модельер, социальный психолог, предприниматель, медийная персона Моника Сэмилл Левински родилась 23 июля 1973 года в Сан-Франциско. Окончив школу, Моника поступила в колледж Льюиса и Кларка (Портленд, штат Орегон), где изучала психологию. Выбор профессии во многом был обусловлен желанием побороть собственные комплексы.

Моника Левински в молодости и сейчас Сплетник

По воспоминаниям ее друзей, Монике это удалось в полной мере. Она стала более яркой, раскованной, общительной, на нее начали обращать внимание мужчины. Как писала американская пресса, девушка обычно влюблялась в мужчин старше себя.

Левиски и Клинтон

В ноябре 1995 года 22-летняя Моника Левински пришла на стажировку в Белый дом. Проработав там два года, она была переведена в Пентагон. Секс-скандал разразился уже после того, как девушка покинула Белый дом. Молодая Левински имела неосторожность "по секрету" пересказывать по телефону подробности своих интимных встреч с тогдашним президентом Биллом Клинтоном подруге Линде Трипп. Та, в свою очередь, рассказала о об этом прокурору Кеннету Стару, который вел другие дела по Клинтону.

Билл Клинтон и Моника Левински AP

Когда об этом узнала общественность, президент все отрицал. и дал клятву под присягой, что никогда не имел сексуальных отношений с Левински. Однако впоследствии все-таки признался, что у них был "недопустимый контакт", после чего в США запустили процедуру импичмента.

Как выглядит Моника Левински сейчас

Сенату так и не удалось устранить Клинтона: необходимых ⅔ голосов сенаторов не собралось. Импичмент отклонили, Клинтон остался в должности до 20 января 2001 года – завершения своего президентского срока. Впоследствии суд вынес решение по неуважению к правосудию, приостановил лицензию на юридическую практику Клинтона на 5 лет и оштрафовал его на $90 000.

Как живет Моника Левински

Клинтон объяснил, что роман с 22-летней девушкой был для него способом отвлечься от работы. По словам Клинтона, работа президентом США – это "бой на 15 раундов, который растянулся на все 30". Он добавил, что отношения с Левински стали одним из проступков, которые он совершал, чтобы справиться со своими проблемами в течение многих лет.

В 1999 году Моника Левински публично извинилась за то, что была причастна к этому скандалу. Клинтон, в свою очередь, так этого и не сделал.

Чем занимается Моника Левински после скандала

Если И если ему удалось восстановить свою репутацию благодаря жене и связям, то у Моники дела обстояли гораздо хуже. Она не смогла продолжить работать в правительстве. Кроме того, девушку начали травить в СМИ, ее личность стала предметом шуток и насмешек, поэтому она вынуждена была скрываться и вести затворнический образ жизни..

Несколько неудачных попыток создать собственный бизнес с треском провалились. Она работала репортером, открыла линию дизайнерских сумок, даже вела ток-шоу, но ничего не принесло ей успеха. Впрочем, Левински не нуждается в деньгах, ведь ее мемуары об отношениях с Биллом Клинтоном, которые вышли в печать в 1999 году, принесли ей полтора миллиона долларов.

Моника Левински празднует день рождения

В 2014 году Левински напомнила о себе, опубликовав в американском журнале Vanity Fair откровенное эссе о своей жизни, а в марте 2015 появилась на конференции TED в Ванкувере, где выступила с пронзительной речью под названием "Цена позора", посвященной интернет-травле. Левински также поделилась, что у нее были психологические проблемы из-за травли, но она победила их за последние несколько лет с помощью терапии.

С 2015 года она выступает на конференциях и сотрудничает с различными компаниями, где ведет лекции и тренинги о травле в сети и СМИ. Она смогла превратиться из негативного героя в человека с большим опытом и теперь делится им с другими людьми.

Осенью 2018 года стало известно, что Левински готова извиниться перед Хилари Клинтон.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля в США умерла Линда Трипп, предавшая огласке интимные отношения 42-го президента Америки Билла Клинтона и Моники Левински.