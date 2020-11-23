Моника Беллуччи в роли Девы Марии вызвала негодование в сети

56-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи разозлила поклонников новым фото в сети.

Так, на своей странице в Instagram она опубликовала снимок из ноябрьского номера журнала Vogue (его можно посмотреть ниже).

На кадре знаменитость позирует в наряде от Dolce&Gabbana, а на ее коленях лежит мужчина. Они скопировали скульптурную группу "Пьета" Микеланджело Буанаротти, где изображено снятое с креста тело Иисуса Христа, которого оплакивает Дева Мария.

В сети подписчики начали бурно обсуждать снимок. Многие считают, что фотосессия выглядит оскорбительной.

"Простите, но мне не нравится", "Это шутка, оскорбляющая чувства людей", "Мне не нравится, что Иисуса используют в моде", "Я удалюсь из вашего аккаунта из-за этого фото", – написали пользователи в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16-летняя дочь Моники Беллуччи Дева впервые снялась для обложки французской версии модного журнала Elle.