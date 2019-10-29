'Так постарела, время безжалостно!' Моника Беллуччи ужаснула фанатов своим внешним видом

Голливудская киноактриса и топ-модель Моника Беллуччи ужаснула пользователей сети своим внешним видом.
Так, папарацци засняли звезду в Риме, когда она направлялась в аэропорт. Для поездки Беллуччи выбрала черный брючный костюм. Также на ней была темна рубашка в горошек. Свой образ актриса дополнила солнцезащитными очками. Фото звезды было опубликовано в сети.
Моника Беллуччи
Фото: obovsem.org
Моника Беллуччи в молодости и сейчас
Многие поклонники отметили, что Моника давно уже не та красотка, какой ее привыкли видеть в кино и в глянце. И актрисе не помешало бы задуматься о пластических операциях.
Другие пользователи все равно посчитали, что она великолепна.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии в бассейне в мокром платье, которое создавало впечатление наготы.
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