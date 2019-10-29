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29 октября • обновлено в 10:09
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"Так постарела, время безжалостно!" Моника Беллуччи ужаснула фанатов своим внешним видом

1.5т Читать материал на украинском

Голливудская киноактриса и топ-модель Моника Беллуччи ужаснула пользователей сети своим внешним видом.

Так, папарацци засняли звезду в Риме, когда она направлялась в аэропорт. Для поездки Беллуччи выбрала черный брючный костюм. Также на ней была темна рубашка в горошек. Свой образ актриса дополнила солнцезащитными очками. Фото звезды было опубликовано в сети.

Моника Беллуччи

Моника Беллуччи

Фото: obovsem.org

Моника Беллуччи в молодости и сейчас

Моника Беллуччи в молодости и сейчас

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Многие поклонники отметили, что Моника давно уже не та красотка, какой ее привыкли видеть в кино и в глянце. И актрисе не помешало бы задуматься о пластических операциях.

'Так постарела, время безжалостно!' Моника Беллуччи ужаснула фанатов своим внешним видом
'Так постарела, время безжалостно!' Моника Беллуччи ужаснула фанатов своим внешним видом
'Так постарела, время безжалостно!' Моника Беллуччи ужаснула фанатов своим внешним видом

Другие пользователи все равно посчитали, что она великолепна.

'Так постарела, время безжалостно!' Моника Беллуччи ужаснула фанатов своим внешним видом
'Так постарела, время безжалостно!' Моника Беллуччи ужаснула фанатов своим внешним видом
'Так постарела, время безжалостно!' Моника Беллуччи ужаснула фанатов своим внешним видом

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии в бассейне в мокром платье, которое создавало впечатление наготы.

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Персона
Моника Беллуччи
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