'Так постарела, время безжалостно!' Моника Беллуччи ужаснула фанатов своим внешним видом

Голливудская киноактриса и топ-модель Моника Беллуччи ужаснула пользователей сети своим внешним видом.

Так, папарацци засняли звезду в Риме, когда она направлялась в аэропорт. Для поездки Беллуччи выбрала черный брючный костюм. Также на ней была темна рубашка в горошек. Свой образ актриса дополнила солнцезащитными очками. Фото звезды было опубликовано в сети.

Моника Беллуччи Фото: obovsem.org

Моника Беллуччи в молодости и сейчас

Многие поклонники отметили, что Моника давно уже не та красотка, какой ее привыкли видеть в кино и в глянце. И актрисе не помешало бы задуматься о пластических операциях.

Другие пользователи все равно посчитали, что она великолепна.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии в бассейне в мокром платье, которое создавало впечатление наготы.

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