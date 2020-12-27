Монеточка вышла замуж за своего продюсера. Фото

Российская певица Монеточка (настоящее имя – Лиза Гырдымова) вышла замуж.

22-летняя артистка сообщила о радостной новости на своей странице в Instagram. Певица опубликовала снимок с обручальными кольцами, на которых выгравирована надпись Love blind ("Любовь слепа").

Также в Instagram-stories Монеточка порассуждала на тему раннего брака. Как сообщила звезда, она оказалась "той самой одноклассницей, которая первой среди всех выскочила замуж".

Стоит отметить, что избранником Монеточки стал ее продюсер Виктор Исаев. Во время программы "Вечерний Ургант" певица рассказывала, что их отношения начались с дружбы. Вместе они создавали первый альбом звезды "Раскраски для взрослых".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее монеточка в интервью Дудю сравнила Путина с Микки-Маусом. Она зачитала текст новой песни, посвященной президенту РФ.