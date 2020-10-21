Монеточка в интервью Дудю сравнила Путина с Микки-Маусом

Популярная российская певица Монеточка зачитала текст новой песни, посвященной президенту РФ Владимиру Путину.

Так, сделала она это во время интервью Юрию Дудю, отметив, что композиция не является агитационной. По словам Монеточки, "данный персонаж" заинтересовал ее как часть жизни каждого россиянина, часть их культуры, "как Микки Мауса, например" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я не люблю посвящать свое творчество политике и агитации. Здесь меня интересует этот персонаж скорее как образ, как часть нашей жизни, часть нашей культуры. Это как Микки Маус и Мона Лиза. Это то, что находится практически с каждым русским человеком. Путин всегда рядом – в Новый год, на праздниках, на портрете в больнице у участкового врача. Это везде с нами", – рассказала певица.

Монеточка также отметила, что эта песня понравилась не только тем, кто осуждает "безумие культа личности", но и тем, кто поддерживает Путина.

"Я так рада, что мне удалось создать такую живую штуку, которая так по-разному раскрывается в разных руках", – подытожила она.

Далее приводим отрывок из песни на языке оригинала:

ВКонтакте все знают, что я патриот,

Но даже, пускай, я не будь им,

Я русский бы выучил только за то,

Что им разговаривал Путин…

И пусть хоть попробует кто-нибудь там

С высокой макушки спихнуть,

Разверзнется русская твердь пополам,

Расправит медвежью грудь.

Чтоб не разгорелся протестный пожар,

Чтоб черная сила дрожала,

Старейте, пожалуйста, медленней, царь,

И крепче держите державу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский музыкант и поэт Вася Обломов презентовал сатирическую песню "На деревню к бабушке" с намеком президенту РФ Владимиру Путину.