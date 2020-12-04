MONATIK заявил, что платит подопечным "хорошие" гонорары: Lida Lee назвала приблизительную сумму

Украинский артист MONATIK заявил, что платит своим подопечным Lida Lee и NiNO хорошие гонорары. Сами же девушки отметили, что сумма их заработка в месяц составляет около 1,5 тыс. долларов.

Об этом шла речь в интервью YouTube-программе "Слава+". По словам Дмитрия, его артистки получают деньги не только за концерты и корпоративы, но и за рекламные проекты (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Это достаточно хорошие гонорары, учитывая сегодняшнее время. Страдает сейчас не только сфера шоу-бизнеса, но и другие. Но мы как-то пытаемся держать команду в тонусе. У каждого есть своя ставка... Мы также сотрудничаем со многими брендами – Bacardi, Samsung, Tik tak. Это позволяет нам держаться не только в музыкальной сфере, но еще немножко заходить в рекламу... Еще есть корпоративы", – заявил артист.

MONATIK скриншот с видео

Также подопечная MONATIK`a Lida Lee, отвечая на вопросы ведущего программы Славы Демина, назвала свою приблизительную ставку и сумму заработка в месяц.

Lida Lee скриншот с видео

"У меня ставка гораздо больше, чем 500 долларов... В хорошие времена за месяц зарабатываю около 1,5 тысячи долларов, а то и больше", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно мультиартист MONATIK представил мюзикл нового времени "Ритм", в котором главные роли исполнили Вера Брежнева, группа "Время и Стекло", Mишель Андраде, The Hardkiss, Владимир Дантес и другие.