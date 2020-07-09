MONATIK стал триумфатором премии YUNA-2020: его назвали лучшим артистом современности
В четверг, 9 июля, состоялась церемония награждения украинской музыкальной премии YUNA-2020. Триумфатором в этом году стал мультиартист MONATIK, получивший наибольшее количество наград.
Так, певец получил звание лучшего артиста современности, а также удостоился таких наград: "Лучший альбом", "Лучшая песня", "Лучший клип", "Лучшее стадионное шоу" и "Лучший менеджмент артиста". К слову, ввиду мировой пандемии церемония прошла в формате онлайн-трансляции на официальном канале премии. Всеми подробностями эксклюзивно с OBOZREVATEL поделилась пресс-служба MONATIK`a.
"MONATIK – Бог музыки. Стадионное шоу – это знаковое событие для современной поп-музыки", – именно так назвали певца члены экспертного совета музыкальной премии в прямом эфире.
Напомним, что в 2019 году MONATIK собрал 60 тысяч зрителей на стадионе "Олимпийский" в рамках шоу "LOVE IT ритм". А в рамках мирового тура певца его увидело более 20 стран, среди которых Америка, Великобритания, Канада, Швейцария, Германия, Дания, Швеция, Франция и другие.
Также отметим, что победу в номинациях "Лучшая песня" и "Лучший альбом" MONATIK получил с одноименными работами – "LOVE IT ритм". К слову, за год данный альбом артиста получил статус дважды платинового.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В 2019 сразу 4 статуэтки на вручении премии YUNA забрала Maruv.
9 марта в Киеве назвали имена первых 4 победителей премии YUNA-2020. А 9 июля организаторы в формате онлайн-трансляции объявили полный список победителей.