MONATIK презентовал новый хит вместе со своими подопечными. Видео

Украинский артист MONATIK вместе со своими подопечными Lida Lee и NiNO объединились для записи нового осеннего хита и клипа "РитмоLOVE".

Премьера визуализируется высокотехнологичным инновационным видеоклипом, режиссером которого выступила Таню Муиньо, а оператором стал Никита Кузьменко. Ролик опубликован на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Основой нового видео стал музыкальный хит-бенгер от "Звучит Production" – "РитмоLOVE". В клипе представлены самые стильные тренды сезона осень-зима 2020-21: робо-рука, инсталляция из светодиодных астер, программируемая лента-скакалка из led материалов, гипнотизирующие эффекты и лазеры.

Сеты декораций создавались арт-департаментом Алены Гаджиловой. Стильные образы героев видеоклипа, детально проработанные группой стиля Ольги Жижко, представляют разные поколения, объединяющиеся качеством ритма каждого из артистов.

"РитмоLOVE – это образ жизни главных героев видео. Тот случай, когда ты слышишь и чувствуешь ритм в каждом шаге, движении, шуме города, в каждом звуке вокруг и невозможно остановиться. Разные поколения, разное виденье, разные личности, но их объединяет одна суперсила – одно чувство... Ритма!" – поделился впечатлениями MONATIK.

"РитмоLove – это каждый из нас. Однажды нас свела музыка. Мы словили тот самый Ритм. Ритм, который стал частью каждого из нас, звук которого пробуждает каждую клеточку и какую- то особую, свою суперсилу", – добавила певица Lida Lee.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно мультиартист MONATIK представил мюзикл нового времени "Ритм", в котором главные роли исполнили Вера Брежнева, группа "Время и Стекло", Mишель Андраде, The Hardkiss, Владимир Дантес и другие.