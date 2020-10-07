MONATIK показал редкие фото со старшым сыном и растрогал сеть

Украинский мультиартист MONATIK (Дмитрий Монатик) обнародовал архивные снимки, на которых запечатлен его старший сын Даниил.

Соответствующие снимки он опубликовал на личной странице в Instagram. Публикацию артист посвятил дню рождения мальчика – 7 октября Даниилу исполнилось пять лет.

"Ты выбрал этот день. Ты появился именно в этот день, и все перевернулось. Все изменилось. Все засияло, закружилось! Я так тебе благодарен! Даня, вполне возможно, однажды ты зарегистрируешься здесь и обязательно, с присущим тебе любопытством, доскроллишь до этого поста! Поэтому я пишу это и здесь, чтобы ты почитал и вспомнил, какой ты настоящий, скромный, сильный, счастливый, чистый душой и самый-самый честный! Я горжусь тобой, как сыном, горжусь тобой, как старшим братом, горжусь тобой, как другом. Всегда будь достойным! С первым юбилеем тебя, наш старшенький Даня", – прокомментировал публикацию MONATIK.

MONATIK с сыном Даниилом Instagram Дмитрия Монатика

MONATIK с сыном Даниилом и женой Ириной Instagram Дмитрия Монатика

MONATIK с сыном Даниилом Instagram Дмитрия Монатика

MONATIK с сыном Даниилом и женой Ириной в роддоме Instagram Дмитрия Монатика

Растроганные поклонники и коллеги мультиартиста также присоединились к поздравлениям, оставив множество теплых слов в комментариях к посту.

"Ох, Дима! Пробрал до слез! Пусть растет на радость!", "С днем рождением прекрасного, светлого малыша!", "Очень искренний и трогательный пост! С именинником! Всех благ вашей чудесной семье!", "Аж прослезилась", "Мурашки... С днем рождения сына", – написали люди.

Напомним, что у Дмитрия Монатика и его жены Ирины двое сыновей – пятилетний Даниил и трехлетний Платон. Долгое время звездная пара не показывала своих детей публике и не делилась в соцсетях фото, на которых видны их лица.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее укринский певец MONATIK впервые показал лицо младшего сына Платона.