MONATIK и Вайкуле вызвали фурор в сети неожиданным дуэтом: как создавался трек

Украинский мультиартист MONATIK и знаменитая певица Лайма Вайкуле вызвали ажиотаж в сети совместным треком "УВЛИУВТ на улице Пикадилли".

Музыкант рассказал о том, как пришла идея создать знаковый трек. Поклонники их творчества, в свою очередь, отметили, что не ожидали услышать такой дуэт, однако назвали результат совместной работы звезд "гениальным". Трек опубликован на YouTube и платформе Spotify (чтобы прослушать трек, доскролльте новость до конца).

По словамMONATIK, он лично познакомился с Вайкуле во время фестиваля "Лайма Рандеву" в Одессе, который состоялся в 2019 году. Артисту предложили "освежить" одну из топовых композиций, после чего он принял решение объединить знаменитые треки.

"Когда ко мне обратились с предложением освежить песню, у меня сразу в голове возникла мысль сделать мэшап двух треков и именно с выдающейся Лаймой. И так я пришел к идее названия "УВЛИУВТ на улице Пикадилли". Две песни зазвучали как одна – и это безумно круто! Я так рад, что Лайма согласилась и эта идея ей понравилась", – отметил MONATIK.

Поклонники творчества артистов бурно отреагировали на совместную композицию MONATIK и Вайкуле. Многие из них отметили, что Лайма Вайкуле зазвучала по-современному и по-новому. Также они отметили, что все, за что берется Дмитрий Монатик – становится "гениальным".

"Как всегда, то, за что берётся Монатик – гениально! Лайма – богиня. Этот голос, подача... Гипнотический эффект. Дима добавил сочный ритм. Шикарная версия и замечательный дуэт", – отметили пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно мультиартист MONATIK представил мюзикл нового времени "Ритм", в котором главные роли исполнили Вера Брежнева, группа "Время и Стекло", Mишель Андраде, The Hardkiss, Владимир Дантес и другие.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!