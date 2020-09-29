MONATIK и Лайма Вайкуле выпустили совместный клип-мюзикл: сеть в восторге

Украинский мультиартист MONATIK и знаменитая певица Лайма Вайкуле презентовали клип-мюзикл на нашумевшую ранее песню "УВЛИУВТ на улице Пикадилли".

Звезды создали уникальный мэшап, объединив собственные треки "Я вышла на Пикадилли" и "УВЛИУВТ". В музыкально-танцевальном перформансе приняли участие артистки MONATIK Corporation – Lida Lee и NINO. Им удалось воссоздать музыкальные стили образов Лаймы Вайкуле, которые стали легендарными. Видео опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Отсылки к легендарным образам Вайкуле можно найти в каждой сцене. Среди самых узнаваемых –знаменитый строгий костюм в стиле Чарли Чаплина для песни "Чарли", а еще наряд и танцевальные движения из оригинальных видео "На улице Пикадилли".

MONATIK в клипе "УВЛИУВТ на улице Пикадилли". Пресс-служба MONATIK

"Так прекрасно, что эта идея воплотилась в жизнь. Конечно, мы хотели сделать более совместное видео, но время пандемии не позволяет нам встретиться на одной площадке. Поэтому, совсем непринужденно, возникла идея сделать оммаж к творчеству потрясающей Лаймы Вайкуле. Ее веселые мухоморы… Ее танго... Ее движения... все это мы вместе с талантливейшей командой людей (Таню Муиньо, Денис Стульников, Никита Кузьменко) решили интегрировать в видео!" – рассказал MONATIK и добавил:

"Я, как и миллионы людей, с детства вдохновлялся работами и талантом Лаймы, умением дарить витамин D зрителю. Когда ко мне обратились с предложением "освежить" песню, у меня сразу в голове возникла мысль сделать мэшап двух песен и именно с выдающейся Лаймой! И так возникла идея, название которой "УВЛИУВТ на улице Пикадилли". Две песни зазвучали как одна – и это было безумно круто! Я так рад, что Лайма согласилась и эта идея ей понравилась".

Сама же Лайма Вайкуле отметила, что сразу согласилась на предложение MONATIK. Звезда подчеркнула, что они с украинским артистом легко нашли общий язык.

MONATIK и Вайкуле презентовали совместный клип. Пресс-служба MONATIK

"Когда Дима предложил мне сделать такой совместный трек, я была счастлива и сразу согласилась. Экспериментировать всегда приятно, и мне очень понравилась его фонограмма. Тут же позвонила ему и сказала, что я в восторге, а он мне наговорил столько комплиментов… Диме можно звонить часто, потому что ты получишь только положительные эмоции!" – высказалась певица.

Кадр из клипа "УВЛИУВТ на улице Пикадилли" Пресс-служба MONATIK

Отметим, в процессе работы над клипом музыканты так и не смогли встретиться лично из-за ограничений на перелеты, однако в конце клипа зрителей ждет сюрприз, который ответит на главный вопрос – удалось ли легендарной певице все-таки принять участие в съемках.

Кадр из клипа MONATIK и Вайкуле Пресс-служба MONATIK

Режиссером клипа выступила Таню Муиньо, известная по сотрудничеству над клипами MONATIK, а также работе с такими западными звездами как Кэти Перри и ROSALÍA.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно мультиартист MONATIK представил мюзикл нового времени "Ритм", в котором главные роли исполнили Вера Брежнева, группа "Время и Стекло", Mишель Андраде, The Hardkiss, Владимир Дантес и другие.