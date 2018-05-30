MONATIK и Фреймут осчастливили школьников

Необычный сюрприз для учеников одной из средне-образовательных школ подготовили известный украинский музыкант MONATIK и телеведущая Ольга Фреймут.

В последний день занятий MONATIK и Ольга Фреймут неожиданно появились в киевской школе №52, чтобы сделать ученикам приятный подарок - поздравить их с окончанием учебы и выходом на летние каникулы.

Такой невероятный поступок стал действительно приятным сюрпризом, ведь ученики привыкли видеть любимых артистов на концертах и по телевидению. Школьники и учителя, которые и подумать не могли о запланированном событии молниеносно выставили десятки постов с благодарностью за приятное утро.

MONATIK и Ольга Фреймут

MONATIK и Ольга Фреймут

MONATIK и Ольга Фреймут

"К нам сегодня заглянул сам MONATIK! До сих пор не могу поверить, что именно в мою школу!" - рассказывали счастливцы.

А учительница 2-Б класса даже поделилась видео импровизированного танцевального сюрприза от артиста.

Что же снимали MONATIK и Фреймут, мы узнаем в скором времени. Но, как известно Новый канал занимается выпуском первой украинской адаптации популярного в Америке "Шоу Эллен ДеДженерес" с Ольгой Фреймут в главной роли. Украинцы смогут увидеть программу уже осенью 2018 года.

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