MONATIK и Брежнева поразили сеть совместным клипом

Украинский мультиартист MONATIK и певица Вера Брежнева презентовали совместный хит "ВЕЧЕРиНОЧКА".

Премьера трека и клипа состоялась в четверг, 11 июня. Композиция вошла в альбом Веры Брежневой "V". Видео опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

MONATIK и Вера Брежнева Пресс-служба

Так, в ролике артисты устроили зажигательные танцы возле бассейна. Их постановкой занимался Денис Стульников.

Клип создавала команда мультиартиста – режиссер Таню Муиньо и оператор Никита Кузьменко, стилизацию образов разрабатывала Ольга Жижко.

MONATIK и Вера Брежнева Пресс-служба

"У нас получилось очень крутое и необычное видео! Нереальная локация, люди, музыка! На площадке было жарко, а настроение – праздник, и я уверена, нам удалось передать этот вайб! После длительной самоизоляции, всем нужна классная "ВЕЧЕРиНОЧКА", – рассказала о клипе Вера Брежнева.

MONATIK и Вера Брежнева Пресс-служба

По случаю громкой премьеры MONATIK также трогательно обратился к поклонникам:

Каким бы это лето ни было...

Мы верим, что увидимся, обнимемся здоровые,

и все, что вдруг пошло не так,

наладится, как можно быстрее.

Мы обязательно станцуем, что умеем.

А танцы ведь умеют поднимать любое настроение...

Плюс... Лето пришло.

Так что мы без домашних вечериночек оставить не посмеем Вас.

Давай осуществим все то, во что мы верили!

Все, что затеяли...

Все, что однажды зацепило нас!

Сейчас! Мы приглашаем Вас на вечериночку нового времени!

С любимыми людьми.

Домашнюю. Со всеми, с кем в доверии!

Будьте здоровы, вечером и ночью, днем и утром.

Каждый день недели.

И помните... Про танцы.

Ведь танцы – это каждым мигом наслаждение!

Мы не настаиваем, но предлагаем!

Давайте просто отдохнем, ну хоть на пять минут,

от ожидания будущего, которого совсем не знаем...

И да! Теперь понятно окончательно,

хотя на это подозрения были ранее.

Вера в любовь спасает мир! А давайте с нами!

MONATIK и Вера Брежнева Пресс-служба

Поклонники музыкантов пришли в восторг от новой работы. В комментариях под клипом они отметили, что песня станет главным хитом лета. а также назвали ее "любовью с первой ноты".

MONATIK и Вера Брежнева Пресс-служба

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее MONATIK анонсировал выход документального биографического фильма “Вечно танцующий человек”.