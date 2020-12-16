MONATIK, DOROFEEVA, NK и Билык: звезды снялись в трогательной фотосессии ради бездомных животных

Елена Кордунова Люди 15:33, 16.12.2020 Обновлено: 17:48, 16.12.2020

Известные украинские артисты приняли участие в съемках социального фотопроекта в поддержку бездомных животных. В 2020 году инициативу поддержали MONATIK, DOROFEEVA, Настя Каменских (NK), Alekseev, KAZKA, Ирина Билык и многие другие.

Так, артисты снялись для календаря вместе с животными из приюта. который расположен под Киевом. Об этом сообщила пресс-служба MONATIK (чтобы посмотреть все фото, доскролльте новость до конца).

MONATIK и его подопечные Lida Lee и Nino Basilaya.
Пресс-служба

"Проекту пять лет. Мы понимаем, какое сейчас сложное время для каждого, и как тяжело сегодня в связи с пандемией думать не только про свое здоровье и сохранение бизнеса, но и помогать тем, кто без нас не может. Наша задача – привлечь внимание к проблеме бездомных животных и донести месседж необходимости помощи приютам, которые не финансируются ни бюджетными, ни грантовыми организациями", – рассказала организатор и основатель проекта Александра Малиновская.

Настя Каменских сфотографировалась в поддержку бездомных животных.
Пресс-служба
Надя Дорофеева снялась для календаря в поддержку бездомных животных.
Пресс-служба

Календарь выйдет в декабре 2020 года. Все вырученные от продажи средства будут направлены на поддержку бездомных животных.

Ирина Билык в фотосессии в поддержку животных.
Пресс-служба
KAZKA сфотографировалась в поддержку бездомных животных.
Пресс-служба
Алексеев в фотосессии в поддержку бездомных животных.
Пресс-служба
Мишель Андраде снялась в фотосессии ради бездомных животных.
Пресс-служба

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские звезды объединились против насилия над женщинами и записали трогательное видео. К съемкам ролика присоединились Маша Ефросинина, MONATIK, Оля Полякова, Юлия Санина и многие другие.

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