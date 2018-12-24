''Молюсь за вас и восхищаюсь'': украинский танцор Полунин пригрозил отомстить за ''Беркут''

Скандальный украинский артист балета Сергей Полунин пригрозил отомстить за сотрудников спецподразделения "Беркут".

Об этом он написал в своем Instagram, обвинив снайперов в расстрелах демонстрантов во время Революции Достоинства и подставе бойцов.

"Во время Майдана снайперы стреляли в обе стороны – протестующим в спину и полицию "Беркута", чтобы разозлить ситуацию и совершить революцию. После того, как все закончилось, статуя была построена для погибших демонстрантов, но "Беркут" был подло обвинен во всем", – пожаловался Полунин.

Сергей Полунин instagram

По его словам, сотрудников спецподразделения ненавидели, "избивали и убивали". Танцор добавил, что информация была передана людям якобы лживая.

"Все это не правда, и ребята из "Беркута", вы не забыты. Я искренне восхищаюсь тем, что вы стояли против зла и выполняли свою работу. Вы всегда занимаете особое место в моем сердце! Мы все помним и знаем правду, я плачу за ваших друзей, которые были убиты, и я молюсь за вас, ребята. Также я не выношу злую организацию, которая организовывала снайперов и революцию. Я знаю, кто вы, "Брексит" вас не скроет. Вы убиваете хороших людей, вы убиваешь моих людей, вы разрушили мою страну. Я достану вас за это", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, танцор недавно получил российское гражданство. Полунин заявил, что будет делать все от него зависящее для объединения России и Франции.

Также артист спровоцировал скандал в сети тем, что встал на защиту Путина. Танцор заявил, что к президенту России относятся несправедливо, и он якобы не заслуживает этого. Более того, он внезапно признался в любви президенту США Дональду Трампу.