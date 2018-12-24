''Молюсь за вас и восхищаюсь'': украинский танцор Полунин пригрозил отомстить за ''Беркут''

Скандальный украинский артист балета Сергей Полунин пригрозил отомстить за сотрудников спецподразделения "Беркут".
Об этом он написал в своем Instagram, обвинив снайперов в расстрелах демонстрантов во время Революции Достоинства и подставе бойцов.
"Во время Майдана снайперы стреляли в обе стороны – протестующим в спину и полицию "Беркута", чтобы разозлить ситуацию и совершить революцию. После того, как все закончилось, статуя была построена для погибших демонстрантов, но "Беркут" был подло обвинен во всем", – пожаловался Полунин.
Сергей Полунин
По его словам, сотрудников спецподразделения ненавидели, "избивали и убивали". Танцор добавил, что информация была передана людям якобы лживая.
"Все это не правда, и ребята из "Беркута", вы не забыты. Я искренне восхищаюсь тем, что вы стояли против зла и выполняли свою работу. Вы всегда занимаете особое место в моем сердце! Мы все помним и знаем правду, я плачу за ваших друзей, которые были убиты, и я молюсь за вас, ребята. Также я не выношу злую организацию, которая организовывала снайперов и революцию. Я знаю, кто вы, "Брексит" вас не скроет. Вы убиваете хороших людей, вы убиваешь моих людей, вы разрушили мою страну. Я достану вас за это", – написал он.
During Kiev Maidan snipers shot both Protesters in the back and Berkut police to angry the situation and to Make revolution. After All Finished statue was build for dead protesters but Berkut was blamed hated beaten and killed after falls information was fed to people. I want to say that it’s not true or fare and Berkut Guys You are not forgotten You have my true Admiration for standing against Evil and doing your job you have special place in my heart always! we all remember and know the truth I cry for your friends who got killed and I pray for you guys to be well. Also I can’t stand Evil organisation who organised snipers I know who you are Brexit won’t hide you. You kill good people you kill my people you made mess in my country I will get you for that. Good is going to be more aggressive then evil. BBC you can hide Evil Deeds but we know the truth. Во время Майдана снайперы Стреляли В обе Стороны протестующим в спину и полицию Беркута , чтобы разозлить ситуацию и совершить революцию. После того, как все закончилось, статуя была построена для погибших демонстрантов, но Беркут был подло обвинен во всем! их ненавидели, избивали и убивали. Я хочу сказать информация была передана людям лживая и всё это не правда и ребята из Беркута Вы не забыты я искренне восхищаюсь тем, что вы стояли против зла и выполняли свою работу, Вы всегда занимаете особое место в моем сердце! мы всё помним и знаем правду, я плачу за ваших друзей, которые были убиты, и я молюсь за вас ребята. Также я не выношу злую организацию, которая организовывала снайперов и революцию. Я знаю, кто вы, Брексит вас не скроет. Вы убиваете хороших людей, вы убиваешь моих людей, вы разрушили мою страну, Я Достану вас за это. Добро будет более агрессивным, чем зло. Би-би-си, ты можешь скрывать Злые дела, но мы знаем правду.
Как сообщал OBOZREVATEL, танцор недавно получил российское гражданство. Полунин заявил, что будет делать все от него зависящее для объединения России и Франции.
Также артист спровоцировал скандал в сети тем, что встал на защиту Путина. Танцор заявил, что к президенту России относятся несправедливо, и он якобы не заслуживает этого. Более того, он внезапно признался в любви президенту США Дональду Трампу.
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