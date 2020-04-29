40-летний российский певец и муж Надежды Бабкиной Евгений Гор сообщил, что 70-летнюю певицу выпишут из больницы через 7-10 дней.

Об этом артист написал на личной странице в Instagram.

Евгений Гор и Надежда Бабкина starhit.ru

Так, по словам Евгения, Надежда уже "рвется в бой".

"Спешу сообщить вам, что мы каждый день на связи. У нее уже, как всегда, планов миллион и она рвется в бой. С трудом удается обуздать энергию. Врачи планируют отпустить ее домой через 7-10 дней уже полностью здоровой! Спасибо еще раз огромное всем, кто верил и был рядом", – написал Гор.

Евгений Гор и Надежда Бабкина kp.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Надежда Бабкина заразила личного водителя и его семью коронавирусом. Об этом сообщил ее коллега по шоу на Первом канале Александр Васильев.

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