Молодой и в пиджаке на три размера больше: как выглядел Степа из "Квартала" в 90-е

В четверг, 19 декабря, известному шоумену, артисту студии "Квартал 95" Степану Казанину исполняется юбилей – 45 лет.

Он прошел интересный творческий путь в КВН и стал одним из самых узнаваемых артистов Украины. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как Степа из "Квартала" выглядел в 1990-е годы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Степану Казанину - 45: Студия "Квартал 95" instagram/kazaninstepurik

Любовь к юмору у Казанина проявилась еще в школе в городе Надым (Ямало-Ненецкий автономный округ), где он создал собственную команду КВН. Позже в Тамбовском институте химического машиностроения, где он получал образование инженера-электромеханика, Степан также играл в Клубе веселых и находчивых.

Степан Казанин: как выглядел в 90-е - фото тогда и сейчас

С 1993 года играл в команде КВН "Тамбовские волки" вместе с Валерием Жидковым, а потом — в команде "Тапкины дети", в которой стал капитаном. Казанин участвовал в Казанской, Ханты-мансийской, Воронежской и Киевской Лигах. Что примечательно, тогда шоумен был щупленьким парнем, который носил пиджак на три размера больше, что придавало ему еще больше комичности.

Степан Казанин: как выглядел в 90-е - фото тогда и сейчас

В 2002 году Степан играл в команде сборной МГУ "Незолотая молодежь", а также работал на тамбовском телевидении оператором и журналистом. Участие в КВН стало для Казанина судьбоносным – именно благодаря игре в киевской лиге он познакомился с "95 кварталом" и начал работать в украинском коллективе.

Степан Казанин: как выглядел в 90-е - фото тогда и сейчас

Степан Казанин – как выглядел в 90-е – видео

Ранее Степан Казанин рассказал OBOZREVATEL о надеждах, что президент Украины Владимир Зеленский вернется в состав созданного им же "Квартала".

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