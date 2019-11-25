Молодой, худой, в очках: каким был Потап 20 лет назад и как его изменил роман с Каменских

В этом году исполняется 20 лет с тех пор, как исполнитель Потап (Алексей Потапенко) появился на украинской эстраде.

За этом время он успел стать автором таких коллективов, как "Потап и Настя", "Время и стекло", MOZGI. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как артист выглядел в начале своей карьеры 20 лет назад и как его изменил роман с Настей Каменских (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

instagram.com/realpotap

Потап – настоящее имя Алексей Потапенко – родился 8 мая 1981 года в Киеве. Отец Потапа – Андрей Потапенко – военный, спортсмен, чемпион СССР по водному поло. Мать – Людмила Потапенко – спортсменка, чемпионка мира по подводному плаванию в эстафете. Дядя Потапа – двукратный чемпион мира по плаванию.

Потап в детстве

С раннего детства Алексей Потапенко занимался спортом, много плавал в бассейне, где работала тренером его мама. Увлекался водным поло (мастер спорта). Мальчик хорошо учился в школе.

Примечательно, что у Потапа нет специального музыкального образования, хотя еще в школе он начал записывать собственные композиции. "В шоу-бизнесе я музыкант-самоучка. Я пример того, что когда ты работаешь с утра до вечера и у тебя есть мечта и цель – ты горы свернешь. Мне никто не помогал, музыка, которую я делал, не была никому нужна, в меня не верили, но меня с детства приучили быть первым во всем, что бы я ни делал", – как-то говорил по этому поводу Потап.

Потап в молодости

Обучаясь в университете, Потап играл в студенческой команде КВН. Затем увлекся рэпом. В 2000-2006 годах был участником рэп-коллектива "ВуЗВ" ("Вхід у змінному взутті"). Песня Потапа "На своей волне" стала саундтреком к фильму "Один за всех", а в 2006 году песня, которую он записал вместе с группами New'Z'Cool и XS стала саундтреком к фильму "Штольня".

В 2006 году создал дуэт "Потап и Настя" совместно с Настей Каменских, который стал переломным в его карьере и в котором Алексей Потапенко выступил в роли продюсера, исполнителя, автора текстов и музыки, режиссера и сценариста клипов. С Настей его познакомили друзья.

Хитами стали их песни "Не пара", "На раЁне", "Не люби мне мозги", "Чумачечая весна", "Прилелето", "Улелето" и многие другие.

В 2017 году звезды записали видеообращение, в котором объявили о паузе для своего дуэта.

"Потап и Настя", 2006 год

Однако в мае 2019 года Потап выпустил лирический трек и клип "Константа", который стал публичным признанием в любви Насте Каменских. Песня стала ответом на хит Насти – "Обіцяю". Свадьба звезд состоялась в этот же день.

"Потап и Настя"

Если сравнивать внешность Потапа сейчас с тем, как он выглядел в молодости, то видно, что на заре своей карьеры артист был гораздо более худощавым.

instagram.com/realpotap

Однако в целом муж Насти Каменских не сильно изменил своему любимому стилю. Он, как и раньше, предпочитает спортивные наряды, кепки и кроссовки. При этом Потап избавился от банданы, а в гардеробе появились пиджаки и кожанки. К тому же, внешность с годами стала мужественнее, особенно, когда у него отрастает аккуратная бородка.

instagram.com/realpotap

Многие поклонники Потапа отмечают, что после свадьбы с Каменских он заметно помолодел.

А недавно сама Настя Каменских в сюжете программы "Жизнь известных людей" рассказала, как приучила Потапа снова заниматься спортом и поделилась секретом молодости.

"Я начала сама заниматься спортом, правильно питаться, следить за собой и потом Алексей увидел, какие у меня результаты, и так – а я тоже так хочу. Вот я вам скажу рецепт молодости. Единственный – это спорт, правильное питание и, конечно, хорошее настроение. Ну и любовь тоже! Конечно, конечно любовь. Оно действительно добавляет тебе энергии. Силы", – заявила Настя.

Также певица в программе "Светская жизнь" призналась, что она жаворонок, чего не скажешь про ее мужа. Но она уже приучила любимого раньше ложиться спать.

"Недавно мы зашли в спальню в 8 часов вечера и он говорит: "Что ты со мной сделала? Я был нормальный парень. Теперь я захожу в спальню и для меня это нормально – в 8 вечера я уже хочу спать", – поделилась исполнительница.

Кроме того, Каменских призналась, что когда они с Потапом почти каждое утро бегают в ботсаду имени Гришко, то люди не стесняются фотографировать их прямо во время пробежки. И Настю с Потапом это не обижает, поскольку, отметила звезда, ей нравится, что они с мужем несут спорт в массы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) рассказал о неприятном инциденте, который произошел с ним в стриптиз-клубе. Он отметил, что во время гастролей посещал подобные заведения.

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