Главная Новости
26 ноября • обновлено в 06:01
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Молодой, худой, играл с Мартиросяном: как выглядел скандальный "Юзик" в 90-е

3.1т
Читать материал на украинском

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Корявченков во вторник, 26 ноября, празднует свой день рождения.

Так, ему исполняется 45 лет. В связи с этим OBOZREVATEL решил вспомнить, как он выглядел в молодости: до политики и знакомства с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым они были участниками юмористической студии "Квартал 95".

Юрий Корявченков

Юрий Корявченков

Фото: narodna-pravda.ua

Новости
"Кассирша Галя": Юзик с билетами на "95 квартал" в Раде вызвал фурор в сети

Юрий Корявченков начал свою карьеру в мире юмора еще в 90-х годах. В 1995-м он играл в КВН с командой из Кривого Рога "Криворожская шпана", которая позже объединилась с командой "Сибирские богатыри". В 1996 году уже под названием "50 на 50" юмористы выступали в Высшей Лиге. На архивном видео, которое нам удалось найти на просторах сети, видно, что тогда Юрий был очень худым и подтянутым. Также отметим, что он играл вместе с российским комиком и нынешней звездой Comedy Club Гариком Мартиросяном (видео смотрите ниже).

Гарик Мартиросян и Юрий Корявченков

Гарик Мартиросян и Юрий Корявченков

Скриншот с видео

Гарик Мартиросян и Юрий Корявченков

Гарик Мартиросян и Юрий Корявченков

Скриншот с видео

Гарик Мартиросян и Юрий Корявченков

Гарик Мартиросян и Юрий Корявченков

Скриншот с видео

Позже Корявченков познакомился с будущим "квартальщиком" Александром Пикаловым. Ребята начали выступать за "Сборную Днепропетровска". Вскоре, а именно в 1997 году, он стал членом "Сборной Кривого Рога", которая впоследствии превратилась в "Квартал 95". Бывший комик пробыл в команде вплоть до 2019 года. После чего ушел в политику.

"Квартал 95" в молодости

"Квартал 95" в молодости

Фото: liza.ua

"Квартал 95" в молодости

"Квартал 95" в молодости

Фото: viva.ua

"Квартал 95" до ухода Зеленского и Корявченкова

"Квартал 95" до ухода Зеленского и Корявченкова

Фото: mediananny.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось фото, на котором запечатлен президент Украины Владимир Зеленский, народный депутат от "Слуги народа" Юрий Корявченков и другие участники студии "Квартал 95". Этот снимок был сделан в конце 90-х.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Кристина Долматова
Персоны
Юрий Корявченков Гарик Мартиросян
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
20
3
Смешно
0
Интересно
1
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
С удовольствием посмотрела выложенную запись с КВН. Сколько знакомых лиц, какие молодые. Ну и как? Вы довольны? Теперь стали жить хорошо? Тогда жили плохо? Ваша молодежь больше не играет в КВН. Смотреть у вас ныне не на кого, сплошь yнитaзники опyщeнныe, тyпыe, необразованные. Вы не хотите, чтобы они учили русский язык? Да на здоровье! Будете сидеть в своем xлeвy, поскольку мoвy все равно в мире нигде ради вас учить не будут.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги