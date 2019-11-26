Молодой, худой, играл с Мартиросяном: как выглядел скандальный "Юзик" в 90-е

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Корявченков во вторник, 26 ноября, празднует свой день рождения.

Так, ему исполняется 45 лет. В связи с этим OBOZREVATEL решил вспомнить, как он выглядел в молодости: до политики и знакомства с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым они были участниками юмористической студии "Квартал 95".

Юрий Корявченков Фото: narodna-pravda.ua

Юрий Корявченков начал свою карьеру в мире юмора еще в 90-х годах. В 1995-м он играл в КВН с командой из Кривого Рога "Криворожская шпана", которая позже объединилась с командой "Сибирские богатыри". В 1996 году уже под названием "50 на 50" юмористы выступали в Высшей Лиге. На архивном видео, которое нам удалось найти на просторах сети, видно, что тогда Юрий был очень худым и подтянутым. Также отметим, что он играл вместе с российским комиком и нынешней звездой Comedy Club Гариком Мартиросяном (видео смотрите ниже).

Гарик Мартиросян и Юрий Корявченков Скриншот с видео

Гарик Мартиросян и Юрий Корявченков Скриншот с видео

Гарик Мартиросян и Юрий Корявченков Скриншот с видео

Позже Корявченков познакомился с будущим "квартальщиком" Александром Пикаловым. Ребята начали выступать за "Сборную Днепропетровска". Вскоре, а именно в 1997 году, он стал членом "Сборной Кривого Рога", которая впоследствии превратилась в "Квартал 95". Бывший комик пробыл в команде вплоть до 2019 года. После чего ушел в политику.

"Квартал 95" в молодости Фото: liza.ua

"Квартал 95" в молодости Фото: viva.ua

"Квартал 95" до ухода Зеленского и Корявченкова Фото: mediananny.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось фото, на котором запечатлен президент Украины Владимир Зеленский, народный депутат от "Слуги народа" Юрий Корявченков и другие участники студии "Квартал 95". Этот снимок был сделан в конце 90-х.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!