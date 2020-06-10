Молодого любовника Ани Лорак застукали на дне рождения дочери звезды. Фото

Люди 09:54, 10.06.2020 Обновлено: 09:54, 10.06.2020

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в Москве, все-таки вместе с российским саунд-продюсером Егором Глебом, несмотря на слухи о якобы их расставании.

Снимок, подтверждающий их союз, опубликовал Telegram-канал "Только никому ..." (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На кадре, который свидетельствует о том, что Егор присутствовал на дне рождения дочери Ани Лорак Софии, продюсера видно только на заднем плане. Авторы Telegram-канала утверждают, что он пытался скрыться от объективов камер.

"Видите на заднем плане парня с бородой во всем черном? Как бы бойфренд Ани Лорак – молодой саунд-продюсер Егор Глеб – не пытался избежать камер, стоя в стороне на дне рождения дочери артистки, не получилось", – говорится в сообщении.

День рождения дочери Ани Лорак
Telegram-канал Только никому

Журналисты сделали вывод, что Ани и Егор до сих пор вместе, несмотря на предсказания хейтеров, что разница в возрасте в 14 лет таки разлучит парочку.

Отмечается, что бывший муж артистки – турок Мурат Налчаджиоглу – на празднике девочки замечен не был. Он поздравил дочь в Instagram, обнародовав фотографии с ней.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак надела свадебное платье, удивив фанатов.

Также Ани Лорак разгромили через внешний вид.

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