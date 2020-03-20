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20 марта • обновлено в 08:01
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Молодая жена Петросяна разразилась гневом в сети из-за коронавируса

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Молодая жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова написала гневный пост, в котором высказалась о коронавирусе.

Так, эмоциональное заявление девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

popcornnews.ru

В посте Брухунова заявила, что те подписчики, которые наганяют панику из-за коронавируса, будут заблокированы. По словам Татьяны, она "выбирает жизнь".

"Все, кто нагнетает панику по теме коронавируса и истерит под моими фотографиями будут заблокированы! Я не хочу читать бредни! Все мы взрослые люди! Каждый выбирает, как ему вести себя в той или иной ситуации. Я выбираю – жизнь! Но с коррективами на конкретную ситуацию. Мне не сложно каждые 30 минут мыть руки. Мне не трудно пользоваться антисептиком. Вам же если по душе – забиться в шкаф и кричать, что начался апокалипсис – ок! Только меня об этом оповещать необязательно!", – пишет Брухунова.

Примечательно, что сейчас Татьяна и Евгений отдыхают в Дубае, откуда регулярно делятся фотографиями.

Евгений Петросян в Дубае

Евгений Петросян в Дубае

Instagram @petrosyanevgeny

Татьяна Брухунова в Дубае

Татьяна Брухунова в Дубае

Instagram @bruhunova

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывший стилист российской певицы Аллы Пугачевой Джордж Ровалс раскритиковал внешний вид Татьяны Брухуновой.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Михно
Персона
Евгений Петросян
Место
Россия
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