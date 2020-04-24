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24 апреля • обновлено в 08:31
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Молодая жена Петросяна разозлила сеть фото с пакетом на голове

1.7т
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Молодая жена российского комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова нарвалась на критику из-за фотографий, на которых позирует с пакетом на голове.

Так, снимки женщина опубликовала на своей странице в Instagram.

Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова

Instagram @bruhunova

В частности, в кадре 31-летняя Брухунова позирует в ярком пальто и с пакетом, который надела на голову.

"Сегодня ровно месяц, как я ни разу не выходила из дома! В честь этого "события" вышла во двор подышать", – такой подписью сопроводила публикацию Татьяна.

Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова

Instagram @bruhunova

Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова

Instagram @bruhunova

Однако новые снимки вызвали бурную реакцию в сети. Пользователи не поняли, зачем Брухунова надела пакет на голову и едко высказались по этому поводу.

"С головой все в порядке?" Молодая жена Петросяна разозлила сеть новым фото
"С головой все в порядке?" Молодая жена Петросяна разозлила сеть новым фото
"С головой все в порядке?" Молодая жена Петросяна разозлила сеть новым фото
"С головой все в порядке?" Молодая жена Петросяна разозлила сеть новым фото
"С головой все в порядке?" Молодая жена Петросяна разозлила сеть новым фото
"С головой все в порядке?" Молодая жена Петросяна разозлила сеть новым фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 31-летняя возлюбленная 74-летнего российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова призналась, как ее родители отнеслись к их свадьбе.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персона
Евгений Петросян
Место
Россия
Тег
Новости России
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