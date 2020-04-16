Молодая жена Петросяна разнесла Ивлееву в сети

Анна Михно Люди 10:19, 16.04.2020 Обновлено: 10:21, 16.04.2020

Молодая жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова резко высказалась о популярной телеведущей и блогерше Анастасии Ивлеевой.

Так, на своей странице в Instagram женщина написала, что Ивлеева – плохой пример для молодежи.

Татьяна Брухунова
Instagram @bruhunova

В частности, в новом посте Брухунова в пух и прах раскритиковала популярные сейчас в соцсети прямые эфиры. По мнению Татьяны, "этот диалог в самоизоляции выглядит пугающе".

Также в комментариях к посту Брухунова не оставила без внимания и Ивлееву, заявив, что ей становится страшно за молодежь.

"Ивлеева это катастрофа! Страшно то, что ее смотрит молодежь. Но девушка при этом не испытывает никакой ответственности перед молодой частью населения. Разговоры ее сумбурные, а речь малограмотная", считает Татьяна.

Instagram @bruhunova

Кроме того, жена Петросяна раскритиковала и то, что Ивлеева матерится:

"Девушка из чьих уст летит нецензурная брань, на мой взгляд, разлагающийся монстр".

Instagram @bruhunova
Instagram @bruhunova

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Татьяна Брухунова рассказала о реакции родителей на свадьбу с 74-летним Евгением Петросяном.

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