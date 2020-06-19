Молодая жена Петросяна рассекретила их отношения

31-летняя Татьяна Брухунова похвасталась семейной фотокнигой, на обложке которого позирует ее супруг – российский юморист Евгений Петросян.

Фотографию книги Татьяна опубликовала у себя в Instagram.

Instagram Татьяны Брухуновой

А в сториз Брухунова также сделала обзор фотоальбома. На видео можно увидеть, как ее снимки чередуются с фотографиями 74-летнего Петросяна. На некоторых кадрах пара позирует вместе.

Скриншот

Скриншот

Среди напечатанных оказались и несколько фотографий с отдыха в Барселоне, Эмиратах и не только. Татьяна дала понять своим подписчикам, что у них с Евгением за плечами не одно совместное путешествие и для нее очень важно сохранить эти теплые воспоминания.

Отметим, что несмотря на то, что пара не скрывает своих отношений, возлюбленные до сих пор официально не заявляли о браке.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Брухунова похвасталась роскошным подарком от Петросяна.