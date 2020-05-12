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12 мая • обновлено в 18:38
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Молодая жена Петросяна попала в скандал с критикующим ее стилистом: она подала в суд

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После того, как российский стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева раскритиковала модный наряд жены российского юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой, та решила подать на нее в суд.

Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".

Молодая жена Петросяна попала в скандал с критикующим ее стилистом

instagram.com/bruhunova

Лариса Тимиряева заявила, что новый наряд Брухуновой ее старит.

"Образ модный, яркий с элементами гламура за счет перьев, однако есть одно но! Из-за которого наряд не вяжется с хозяйкой. Персональный стиль Татьяны далек от драмы, и подобные взрослые аутфиты смотрятся немного нелепо, как на девочке, которая надела мамины вещи, чтобы казаться старше. Не спасают даже очки. При этом нашу героиню можно похвалить за туфельки с ремешком, которые, кстати, в тренде. И шляпку в ретростиле в виде таблетки. Но данный головной убор из другой стилистики, более классической. Образ не ее, да и не сложился. Платье-халат и аксессуары из разных историй", - сказала она.

50 дней карантина. Можно сказать - круглая дата. В честь этого выползла во двор: подышать и сделать пару фото. ☺️ Сможете назвать три вещи (кто или что угодно) по которым вы скучаете больше всего на карантине? У меня так: работа, маникюр, театр. Вернись в мою жизнь эти три пункта и я готова быть на карантине сколько угодно... #оставайтесьдома #неприятностьэтумыпереживем

Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova)

"Имидж-стилист Лариса Тимиряева дала мне оценку! Вернее, моему дневному аутфиту. Хоть кто-нибудь знает этого "профессионала"? Какое право человек, неизвестный в мире моды, может заниматься "разбором полетов"!. Я готова выслушать критику от профессионала! И если авторитетный человек скажет мне: выброси, сожги это незамедлительно, то я сделаю это", - сказала Брухунова.

Молодая жена Петросяна попала в скандал с критикующим ее стилистом

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что возлюбленная Евгения Петросяна Татьяна Брухунова родила ему ребенка. Мальчик появился на свет в одном из медицинских центров Дубая.

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Автор
Мария Дидык
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