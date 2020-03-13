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13 марта • обновлено в 10:55
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Молодая жена Петросяна похвасталась фигурой в купальнике

2.2т
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Жена российского юмориста Евгения Петросяна, 31-летняя Татьяна Брухунова, показала фигуру в купальнике во время отдыха на пляже.

Так, фотографией девушка поделилась на своей странице в Instagram.

Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова

Instagram @bruhunova

На фото, сделанном во время отдыха в Дубае, Брухунова позирует в черном купальнике. Свой образ Татьяна завершила накидкой с цветочным принтом и стильной соломенной шляпой.

Примечательно, что большинство поклонники оценили наряд Брухуновой и засыпали ее комплиментами:

Молодая жена Петросяна похвасталась фигурой в купальнике
Молодая жена Петросяна похвасталась фигурой в купальнике
Молодая жена Петросяна похвасталась фигурой в купальнике
Молодая жена Петросяна похвасталась фигурой в купальнике

Стоит отметить, что, несмотря на то, что Брухунова и Петросян не публикуют совместные фотографии, поклонники не сомневаются, что пара отдыхает вместе. Ведь на своей странице в Instagram юморист тоже публикует фото, сделанные в Дубае.

Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова

Instagram @bruhunova

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывший стилист российской певицы Аллы Пугачевой Джордж Ровалс раскритиковал внешний вид молодой жены Евгения Петросяна, 31-летней Татьяны Брухуновой.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Михно
Персона
Евгений Петросян
Место
Россия
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