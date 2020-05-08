Молодая жена Петросяна отказалась носить обручальное кольцо: в чем причина

Молодая жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова объяснила, почему не носит обручальное кольцо.

В частности, об этом 31-летняя женщина написала в комментариях под одним из своих снимков в Instagram.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Так, на днях в соцсети Брухунова опубликовала новую фотографию, на которой позирует в стильном образе и с ландышами в руках.

Однако одна из подписчиц отметила, что на пальце у Татьяны нет обручального кольца. Поэтому женщина поинтересовалась у жены Петросяна:

"Вы не носите обручальное кольцо?"

На что Брухунова ответила, что считает ношение обручального кольца атавизмом. По ее мнению, это уже давно потеряло свое значение.

Кроме того, по словам Татьяны, ее родители прожили в браке много лет, и при этом отец не носил кольцо:

"Мой папа тоже не носил обручальное кольцо, потому что работал физическим трудом. И это не помешало им прожить с мамой 34 года в браке до дня его смерти".

Татьяна Брухунова Instagram @bruhunova

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Татьяна Брухунова призналась, как ее родители отнеслись к их свадьбе с Евгением Петросяном.