Молодая жена Виктора Павлика, 25-летняя Екатерина Репяхова раскрыла правду об их семейных финансах.

Так, по словам девушки, когда они начали встречаться с певцом, у него не было "ни копейки за душой". Ведь Павлик совершенно не умел экономить и делать сбережения. Сейчас же, как отметила девушка, она взяла ответственность за финансы в свои руки. Однако они с мужем по-прежнему живут, как обычные люди. Об этом Репяхова сообщила в интервью программы "Прямой вопрос" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик Instagram Екатерины Репяховой

"Я открыто говорю, что у нас машина в кредите, съемная квартира. Когда я встретила Виктора, у него не было ни копейки за душой. У него нет привычки делать сбережения. Если бы он не встретил меня и нагрянул карантин, я не знаю, как бы он справлялся. Как только мы поняли, что у нас серьезные отношения, я сразу сказала, что у меня такое правило – с каждого заработка 10% мы откладываем на отдельную карточку. Если бы не собранные за несколько лет деньги, я не знаю, как бы мы выруливали. Мы обычные люди. Живем в обычном доме. Дай Бог дальше будет больше – будет свое жилье", – рассказала Екатерина.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик Instagram Екатерины Репяховой

Екатерина также добавила, что не зависит от мужа финансово и без него "не пропадет" в случае чего.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик Instagram Екатерины Репяховой

"Я ни в чем не завишу от Виктора. Для меня это первый критерий – не зависеть от мужчины. Это самый честный показатель – люблю я его или нет. Меня возле него не держит ничего. Финансово я от него не завишу. Я не пропаду, он это знает", – заявила Репяхова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее возлюбленная Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась пикантным фото в кружевном белье.