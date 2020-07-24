Молодая жена Павлика рассказала, почему часто называет певца по отчеству

Молодая супруга певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова рассказала, почему она часто обращается к своему мужу по имени и отчеству.

Соответствующий пост 25-летняя девушка опубликовала на личной странице в Instagram, таким образом ответив на вопросы любознательных поклонников.

"Все началось с того, что мы вместе работаем с мужем. И часто бывают случаи, когда возле нас есть третьи лица. Или например, я обсуждаю с людьми предстоящий концерт Виктора, не буду же я заказчику говорить: "Да, Витя споет эту песню". Понимаете, да? В любом случае я часто при людях говорю Виктор, а там, где Виктор, там и Франкович. Обожаю отчество моего мужа, мне безумно нравится это словосочетание", – написала Репяхова.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (Instagram Екатерины Репяховой)

Напомним, что супруги познакомились на концерте Виктора Павлика в Николаеве. Тогда Репяхова была его фанаткой и специально приехала на концерт, чтобы увидеть артиста. Позднее она стала его концертным директором. А 29 мая 2020 года Павлик и Репяхова сыграли тайную свадьбу в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова блеснула голым телом на пикантном снимке.