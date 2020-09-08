Молодая жена Павлика отменила свадьбу с артистом

Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова сообщила, что отменила свадьбу с артистом.

Такой информацией 26-летняя девушка поделилась на личной странице в Instagram. По словам Репяховой, они с мужем планировала устроить теплый семейный праздник в кругу близких и друзей 18 августа.

"Могла ли я когда-нибудь представить, что мне придется отменять собственную свадьбу, которая должна была состояться 18.08.20? Точно нет! Если вы заметили, я никак не комментировала эту тему, потому как все ответы исчерпывающие. Но в любом случае, эта история имеет место быть в нашей жизни", – отметила Репяхова.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (Instagram Екатерины Репяховой)

Девушка также заверила: ей не обидно из-за того, что пришлось отменить свадьбу, и она за все благодарна судьбе.

"Я ни о чем не жалею и за все благодарна судьбе. Я благодарна всем своим друзьям, которые поддерживали меня. Всем нашим 80 гостям, которые были приглашены на свадьбу. Организаторам и всем подрядчикам. Мое главное, белое платье так и осталось висеть и ждать своей поры. Впереди еще так много хорошего. Я обязательно надену его и мои родные и друзья увидят меня невестой", – подытожила Екатерина.

Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова (Instagram Екатерины Репяховой)

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая 2020 года Репяхова с Павликом поженились, о чем сообщили через 12 дней.