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Молодая жена Комарова сверкнула грудью в прозрачном платье

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Новоиспеченная супруга телеведущего Дмитрия Комарова, 22 летняя "Мисс Украина" Александра Кучеренко снялась в соблазнительной фотосессии.

Она позировала в рамках рекламной кампании новой коллекции украинского дизайнера Андре Тана, а соответствующие снимки опубликовал ТСН.

Кучеренко предстала в изысканных вечерних платьях, которые подчеркнули ее стройную фигуру и длинные ноги. Некоторые образы были весьма пикантными: например, прозрачные платья, через которые видно белье.

Александра Кучеренко с глубоким декольте

Александра Кучеренко с глубоким декольте

ТСН

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Также Кучеренко продемонстрировала экстремально глубокое декольте, через которое видно упругую грудь. Андре Тан пояснил, что эта коллекция создана для смелых и стильных девушек.

Александра Кучеренко в прозрачном платье

Александра Кучеренко в прозрачном платье

Александра Кучеренко показала длинные ноги

Александра Кучеренко показала длинные ноги

ТСН

Александра Кучеренко для коллекции Андре Тана

Александра Кучеренко для коллекции Андре Тана

ТСН

Александра Кучеренко стала лицом коллекции Андре Тана

Александра Кучеренко стала лицом коллекции Андре Тана

ТСН

Длинные ноги Кучеренко

Длинные ноги Кучеренко

ТСН

Кучеренко в прозрачном платье от Тана

Кучеренко в прозрачном платье от Тана

ТСН

Кучеренко

Кучеренко

ТСН

Александра Кучеренко

Александра Кучеренко

ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня Комаров рассказал, что тайно женился в Израиле. Избранницей ведущего программы "Мир наизнанку" стала популярная украинская модель Александра Кучеренко, которая была его партнершей и наставницей на шоу "Танці з зірками".

Позже стали известны подробности свадьбы Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко. Также пара поделилась первыми фото с торжества.

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Персоны
Александра Кучеренко Дмитрий Комаров Андре Тан
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес фотосессия
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