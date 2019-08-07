Молодая жена Комарова сверкнула грудью в прозрачном платье

Новоиспеченная супруга телеведущего Дмитрия Комарова, 22 летняя "Мисс Украина" Александра Кучеренко снялась в соблазнительной фотосессии.
Она позировала в рамках рекламной кампании новой коллекции украинского дизайнера Андре Тана, а соответствующие снимки опубликовал ТСН.
Кучеренко предстала в изысканных вечерних платьях, которые подчеркнули ее стройную фигуру и длинные ноги. Некоторые образы были весьма пикантными: например, прозрачные платья, через которые видно белье.
Александра Кучеренко с глубоким декольте
ТСН
Также Кучеренко продемонстрировала экстремально глубокое декольте, через которое видно упругую грудь. Андре Тан пояснил, что эта коллекция создана для смелых и стильных девушек.
Александра Кучеренко в прозрачном платье
Александра Кучеренко показала длинные ноги
ТСН
Александра Кучеренко для коллекции Андре Тана
ТСН
Александра Кучеренко стала лицом коллекции Андре Тана
ТСН
Длинные ноги Кучеренко
ТСН
Кучеренко в прозрачном платье от Тана
ТСН
Кучеренко
ТСН
Александра Кучеренко
ТСН
Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня Комаров рассказал, что тайно женился в Израиле. Избранницей ведущего программы "Мир наизнанку" стала популярная украинская модель Александра Кучеренко, которая была его партнершей и наставницей на шоу "Танці з зірками".
Позже стали известны подробности свадьбы Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко. Также пара поделилась первыми фото с торжества.
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