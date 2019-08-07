Молодая жена Комарова сверкнула грудью в прозрачном платье

Новоиспеченная супруга телеведущего Дмитрия Комарова, 22 летняя "Мисс Украина" Александра Кучеренко снялась в соблазнительной фотосессии.

Она позировала в рамках рекламной кампании новой коллекции украинского дизайнера Андре Тана, а соответствующие снимки опубликовал ТСН.

Кучеренко предстала в изысканных вечерних платьях, которые подчеркнули ее стройную фигуру и длинные ноги. Некоторые образы были весьма пикантными: например, прозрачные платья, через которые видно белье.

Александра Кучеренко с глубоким декольте ТСН

Также Кучеренко продемонстрировала экстремально глубокое декольте, через которое видно упругую грудь. Андре Тан пояснил, что эта коллекция создана для смелых и стильных девушек.

Александра Кучеренко в прозрачном платье

Александра Кучеренко показала длинные ноги ТСН

Александра Кучеренко для коллекции Андре Тана ТСН

Александра Кучеренко стала лицом коллекции Андре Тана ТСН

Длинные ноги Кучеренко ТСН

Кучеренко в прозрачном платье от Тана ТСН

Кучеренко ТСН

Александра Кучеренко ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня Комаров рассказал, что тайно женился в Израиле. Избранницей ведущего программы "Мир наизнанку" стала популярная украинская модель Александра Кучеренко, которая была его партнершей и наставницей на шоу "Танці з зірками".

Позже стали известны подробности свадьбы Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко. Также пара поделилась первыми фото с торжества.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!