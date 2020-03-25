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25 марта • обновлено в 19:06
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Молодая невеста Павлика Репяхова сделала личное признание: ненавидит своих детей

4.2т
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Невеста украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала об отношениях с родным отцом.

Девушка призналась, что ранее ее родители имели совместный бизнес, но папа обанкротился и заложил их дом в банк, пишет "ТСН".

"Он ненавидит своих детей!": невеста Павлика удивила признанием

Instagram @repyahovakate

Теперь, по словам Екатерины, папа грозится забрать у детей и бывшей жены все, что у них есть.

"У него не все нормально с психикой. Он ненавидит своих детей, пытается забрать все, что у нас есть. Он называет маму ненормальной. Пишет на нее в прокуратуру, находит какие-то документы 10-летней давности, а у них было совместное производство, и пытается ее в чем-то обвинять. Здоровый человек такого не сделает", - рассказала Репяхова.

Также она добавила, что не общается с отцом.

"Он ненавидит своих детей!": невеста Павлика удивила признанием

Instagram @repyahovakate

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виктор Павлик ушел от своей супруги Ларисы, с которой прожил 7 лет, к своему концертному директору Екатерине Репяховой. Позже девушка, которая младше артиста на 28 лет, пожаловалась на травлю в сети из-за романа с Павликом.

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Автор
Мария Дидык
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