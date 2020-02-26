Молодая невеста Павлика рассказала о сексе с 54-летним певцом

Невеста украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась подробностями интимной жизни с артистом.

Так, об отношениях со звездой девушка разоткровенничалась в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Україна".

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик Instagram @repyahovakate

В частности, Репяхова призналась, как им с Павликом удается подогревать страсть в отношениях.

"У нас какие-то свои, когда мы в разлуке, прикольчики, переписки всегда. Я ему отправила фотографию в таком роде. Мне потом приснился сон, что у меня взломали мой телефон, и эта фотография распространилась на ТВ", – говорит Екатерина.

Кроме того, девушка рассказала, что иногда они с певцом посещают магазины для взрослых.

При этом, по словам Репяховой, в сексе Павлик абсолютно спокойный:

"Виктор в сексе не какой-то монстр, что ему только этого и дай. Нет, он абсолютно спокойный, и так было всегда. Если он кого-то захочет где-то вжарить за углом, то это точно не про него".

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик Instagram @repyahovakate

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик Instagram @repyahovakate

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виктор Павлик ушел от своей супруги Ларисы, с которой прожил 7 лет, к своему концертному директору Екатерине Репяховой. Позже девушка, которая младше артиста на 28 лет, пожаловалась на травлю в сети из-за романа с Павликом.

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