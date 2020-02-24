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24 февраля • обновлено в 08:24
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Молодая невеста Павлика полностью оголилась в душе: горячее фото

3.7т
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Невеста украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова блеснула голым телом на новом пикантном снимке.

Откровенная фотография появилась на странице девушки в Instagram.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик

Instagram @repyahovakate

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Так, на фото Екатерина запечатлена в душе. При этом, в кадре невеста Павлика позирует полностью обнаженной, демонстрируя стройную фигуру.

Примечательно, что под горячим снимком Репяхова опубликовала эмоциональный пост, в котором пожаловалась, что СМИ исказили ее слова:

"Зашла почитала в интернете какой бред пишут эти грязные журналисты, не корректно цитируя мое интервью, выворачивая все с целью поднять активность на своих порталах и страничках. Отмылась, открестилась от этой грязи и пошла дальше любить своего самого лучшего в мире будущего мужа. И да, на зло всем вам, мы проживем до 100 лет и умрем в один день, так уж и быть".

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик

Instagram @repyahovakate

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виктор Павлик ушел от своей супруги Ларисы, с которой прожил 7 лет, к своему концертному директору Екатерине Репяховой. Позже девушка, которая младше артиста на 28 лет, пожаловалась на травлю в сети из-за романа с Павликом.

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Автор
Анна Михно
Персона
Виктор Павлик
Место
Украина
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