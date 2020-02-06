Молодая любовница Аль Пачино раскрыла свой секрет

Новая возлюбленная актера Аль Пачино израильская артистка Мейтал Дохан поделилась своим женским секретом.

Мейтал написала в Инстаграм, какой на самом деле должна быть женщина и прикрепила к записи свое соблазнительное фото в экстремально миниатюрном платье.

Мейтал Дохан

Судя по всему, избранница легендарного Аль Пачино следует озвученному принципу, поэтому ей и удалось заполучить такого бойфренда.

По мнению Дохан, в женщине должны сочетаться два "я": та, какая она есть на самом деле, и та, которой она хочет быть.

Ранее ОBOZREVATEL публиковал горячие фото молодой любовницы Аль Пачино Мейтал Дохан. Их разница в возрасте составляет 39 лет.

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