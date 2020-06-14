Молодая и еще неизвестная Мэрил Стрип: в сети опять всплыло архивное фото актрисы в метро

В сети показали архивное фото американской актрисы Мэрил Стрип. Ее запечатлели во время езды в метро Нью-Йорка.

Кадр был выложен в Twitter "Историческое фото". Он датируется 1981 годом. В это время Стрип еще не была такой популярной.

Мэрил Стрип GoldDisk

Фото сделал Тед Тай. На нем молодая актриса стоит в вагоне метро, стены которого изрядно обрисованы граффити.

Причем, об этом снимке часто вспоминают поклонники. Было даже предположение, что актриса ехала тогда как раз после неудачных проб для съемок в фильме "Кинг-Конг". Однако, на самом деле, снимок сделан спустя несколько лет после работы над этой картиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мэрил Стрип в 2017 году вступила в перепалку с главой США Дональдом Трампом и стала героиней соцсетей.